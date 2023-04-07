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瑞典持續調查北溪案 檢察官：幕後黑手仍未知

編譯中心／綜合6日電
瑞典檢察官透過聲明表示，現在「仍不清楚」誰是破壞北溪管線的幕後黑手。（路透）
瑞典檢察官透過聲明表示，現在「仍不清楚」誰是破壞北溪管線的幕後黑手。（路透）

負責調查去年北溪天然氣管線爆炸案的瑞典檢察官今天表示，目前「仍不清楚」誰應為這起事件負責。

中央社引述法新社報導，去年9月底，丹麥波荷木島（Bornholm）附近的2條北溪海底管線發現4處外洩，疑遭蓄意破壞。

莫斯科因入侵烏克蘭遭西方制裁，俄羅斯隨即切斷對歐洲的天然氣供應，疑似進行報復，連結俄國與德國的北溪1號和2號管線因此成為地緣政治緊張局勢焦點。

案發後華盛頓和莫斯科皆否認涉案並互相指責。負責初步調查的瑞典檢察官朱維斯特（Mats Ljungqvist）透過聲明稱，現在「仍不清楚」誰是破壞管線的幕後黑手。

朱維斯特說，「我們的主要假設是，有一個國家在背後支持。」他還說，「做這件事的人可能早已意識到他們會留下線索，並可能小心翼翼確保證據不會指向單一方向，而是指向多個方向。因此很難明確指出單一嫌犯。」

相關調查迄今仍在繼續進行。

北溪1、2號管線去年9月被發現在波羅的海水域有4處外洩點，分別位於瑞典與丹麥專屬經濟區，調查後研判應是爆炸所致的人為破壞。外界一度懷疑是俄羅斯自導自演或親烏克蘭團體所為，但媒體與中俄當局稍後又把矛頭指向美國。

瑞典 烏克蘭 俄羅斯

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