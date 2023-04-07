日本自衛隊直升機失聯 師團長在機上…找到疑似殘骸

日本陸上自衛隊一架UH-60JA直升機，6日在沖繩縣宮古島附近海域失事，圖為UH-60JA資料畫面。（歐新社）

日本 放送協會（NHK）等日媒6日引述防衛省相關人士報導，當地時間下午約3時56分，在沖繩縣宮古島附近上空，一架陸上自衛隊UH-60JA通用直升機從雷達上消失，迄今仍處於失聯狀態。已知機上共10名陸自隊員，最高階級為第8師團師團長坂本雄一，是僅次於陸自最高階級「陸上幕僚長」（參謀長）的「陸將」（相當於陸軍中將）。

日媒3月才報導，55歲、老家在北海道的坂本，當月30日甫到任防區在九州熊本縣、宮崎縣及鹿兒島縣的第8師團師團長。該司令部位於熊本市，第8師團則是陸自西部方面隊的主力部隊，兵力約數千人，負責防衛警備及救災。

一旦發生不測的緊急情況，該師團已被定位為「機動師團」，想定的行動範圍為沖繩縣等琉球群島（南西諸島）。

日本首相岸田文雄 約當晚6時45分指示全力搜救，「救人第一」。沖繩縣知事玉城丹尼亦祈求機上人員一切平安。

6日晚間9時，陸上幕僚長森下泰臣親自召開記者會，證實坂本就在這架直升機上，並根據發現的機材和該機燃料如今早已耗盡等綜合研判，這是一起航空事故。

除原先進行搜救的自衛隊和日本海上保安廳的巡邏船，航空自衛隊的機、船亦加入，已在海面發現疑似直升機的殘骸與漏油，還在距沖繩縣池間島燈塔西南西方約7公里的海域，發現寫有「陸上自衛隊」幾個字的折疊狀態救生小艇。

6日下午4時前，該架直升機從宮古島起飛，執行航空偵察任務，在該島周邊飛行，預定下午5時後降落該島。下午約6時10分駛抵現場附近海域的前述巡邏船回報，周邊氣象狀況穩定、視線良好。日本氣象廳亦表示，下午約4時半，宮古島附近並無風雨過大的狀況。