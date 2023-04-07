緬甸軍方與武裝份子激戰 數千人逃泰國

緬甸軍方與少數民族武裝份子近日激戰，迫使約5000人逃往泰國避難。（路透資料照片）

官員與媒體6日表示，緬甸 軍方與少數民族武裝份子在本周的激戰，已迫使大約5000人越過緬甸邊境 逃往泰國 避難。

央廣引述泰國英文報紙「鮮得新聞報」(Khaosod)和英國廣播公司(BBC)緬甸語報導，南部克倫邦(Karen state)的武裝份子上周襲擊一處軍事邊防哨站時，雙方爆發激烈衝突。

緬甸軍方在2021年發動政變，推翻由翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)領導的民選政府後，至今仍努力應對國內各地的武裝叛亂，並且因為對異議人士和民主運動的血腥鎮壓而遭到國際社會的譴責。

根據泰國官員與一名援助工作人員，大約5,000人，其中大部份是婦女和兒童，已跨越邊境進入泰國的達府(Tak province)，並在當地居民搭建的臨時收容所裡避難。

一名不願透露姓名的慈善工作人員告訴路透社：「自昨天(5日)以來，許多人越過邊境，有些人仍在緬甸一側等待過境。尋求避難的人現在沒有足夠的飲用水或是可以使用的廁所。」

泰國表示，該國空軍正在監視邊境情勢，並且「準備在泰國領空遭受侵犯時，派出巡邏戰機因應」。

達府發布聲明表示：「位於達府的泰緬邊境指揮中心正在與相關機構合作，並且根據人道主義原則，為所有逃離緬甸戰鬥的人提供安全庇護和援助。」

緬甸軍政府一名發言人並未回應路透社尋求置評的電話。

緬甸軍方經常攻擊農村地區，人權組織指控軍方在空襲與地面作戰行動中，以平民為攻擊目標。緬甸軍方上周對西北部一座村莊的空襲中，造成包括兒童在內，至少8名平民喪生。

不過，緬甸軍政府表示，他們正在與「恐怖份子」作戰，並否認以平民為攻擊目標。