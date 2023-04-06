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印刷等成本飆漲 日本朝日新聞5月起漲報費

編譯中心／綜合5日電
由於印報等相關成本飆漲，日本朝日新聞早、晚報每月訂報費自5月起將調漲。（取材自朝日新聞網頁asahi.com）
由於印報等相關成本飆漲，日本朝日新聞早、晚報每月訂報費自5月起將調漲。（取材自朝日新聞網頁asahi.com）

日本朝日新聞社5日表示，由於印報等相關成本飆漲，早、晚報每月訂報費自5月1日起從4400日圓（日圓，下同，約33.5美元）調漲為4900日圓。朝日新聞上次調漲訂報費是2021年7月。

中央社引述朝日新聞報導，朝日新聞因為印報紙張等原料成本飆漲，因此決定調漲報紙售價。早報與晚報每個月成套訂購費用5月1日起從原本的4400日圓，漲為4900日圓，只有早報（統合版）地區的訂報費從3500日圓漲為4000日圓。

早報一份售價從160日圓漲為180日圓；晚報從60日圓漲為70日圓，漲幅均逾10%。

朝日新聞社表示，為了維持報紙的穩定發行，不得不請閱報人多負擔一些費用。此外，在日本的東海地區3縣，因愈來愈多訂報人希望只訂閱早報，所以計畫調整早報的內容，將晚報的專欄等刊載於早報。朝日新聞社在東海地區3縣的晚報銷售量（截至4月）約3萬9000份。

為了讓閱報人更容易閱讀，朝日新聞社決定將報紙的印刷字體放大，這是朝日新聞時隔12年再放大印刷字體。此外，也將更提升電子版（數位版）的服務。

統計日本報章雜誌發行量的日本ABC（Japan Audit Bureau of Circulations）協會資料顯示，2022年下半年，包括讀賣新聞、朝日新聞、每日新聞、日本經濟新聞、產經新聞等報紙發行量相較於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的2019年下半年，下降率介於16.4%至26.4%之間，3年間銷售量少了約1/4。

在日本的地方報、晚報、體育報等陸續漲價的情況下， 讀賣新聞社3月25日在早報頭版宣布：「至少未來一年之內不漲價。」5日朝日新聞社宣布5月1日起漲價，其他3大報是否跟進，值得關注。

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