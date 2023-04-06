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「TikTok濫用兒童個資」 英國重罰1270萬英鎊

編譯中心／綜合5日電
英國資訊委員會表示，TikTok並未作充分檢查以瞭解誰在使用平台，也未移除未成年兒童，違反資料保護的行為是在2018年5月至2020年7月之間發生。（路透）
英國資訊委員會表示，TikTok並未作充分檢查以瞭解誰在使用平台，也未移除未成年兒童，違反資料保護的行為是在2018年5月至2020年7月之間發生。（路透）

英國資訊委員會辦公室4日說，已對中國短影音應用程式TikTok處以1270萬英鎊（約1584萬3377美元）罰款，理由是違反資料保護法，包括未經父母同意使用13歲以下孩童的個資

英國資料主管機構資訊委員會辦公室（ICO）估計，TikTok在2020年允許多達140萬名13歲以下英國孩童使用其平台，即便TikTok規定13歲是開設帳號的最低年齡。

資訊委員會辦公室表示，這些違反資料保護的行為是在2018年5月至2020年7月之間發生，TikTok並未作充分檢查以瞭解誰在使用平台，也未移除未成年兒童。英國資訊專員愛德華茲（John Edwards）說，兒童的資料可能已被用來跟蹤和分析，可能會向他們展示有害或不當內容。

TikTok發言人表示，公司不同意資訊委員會辦公室的決定，但這項罰款比去年委員會提出的2700萬英鎊來得少，這值得高興。這名發言人說：「我們投下巨額資金，不讓13歲以下兒童使用這個平台，我們有強大安全團隊4萬人全天候工作，以協助確保平台對用戶的安全。」

TikTok 英國 個資

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