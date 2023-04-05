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福島核電廠一號機底座受損嚴重 外界憂耐震度不足恐再次核災

編譯陳曉慈／即時報導
日本東京電力公司3月底利用水下機器人ROV-A2勘查福島核電廠一號機安全殼，根據機器人回傳的影片，厚度約1米2的壓力槽底座，從底部至約1米高的部分，半圈以上混凝土已腐蝕殆盡，裸露在外的鋼筋也已變形。（Getty Images）
日本東京電力公司3月底利用水下機器人ROV-A2勘查福島核電廠一號機安全殼，根據機器人回傳的影片，厚度約1米2的壓力槽底座，從底部至約1米高的部分，半圈以上混凝土已腐蝕殆盡，裸露在外的鋼筋也已變形。（Getty Images）

日本東京電力公司4日表示，該公司營運的福島第一核電廠一號機安全殼內，用於支撐核反應堆的圓柱狀壓力槽底座半圈以上混凝土已腐蝕殆盡，裸露在外的鋼筋也已變形。日本原子能學會專家指出，核電廠毀損程度比預想的要嚴重。影像也引發各界對核電廠耐震度的質疑，擔憂坍塌恐釀重大災難。

這是福島核災發生後，首次拍到一號機壓力槽底座的影像。東京電力公司3月底利用水下機器人ROV-A2勘查一號機安全殼，以判斷能否將核廢料從核反應堆中取出。根據機器人回傳的影片，厚度約1米2的壓力槽底座，從底部至約1米高的部分，半圈以上混凝土已腐蝕殆盡，裸露在外的鋼筋也已變形。共同社報導，由於機器人纜線長度不夠，未能拍攝到底座剩餘半圈，但整圈受損的機率很高。

勘查影像還顯示，壓力容器下方的控制棒等零件出現部分變形，並附著許多沉積物。東京電力公司發言人指出，沉積物應是核燃料及反應器組件的熔融混合物「爐心熔融物」硬化積累而成。影像中，安全殼內底部沉積物約有40至50公分高。

東京電力公司過去曾說，就算壓力槽底座遭部分腐蝕，耐震度仍將足夠。但在最新勘查影像發布後，東京電力公司改口說侵蝕狀況比預期嚴重，表示今後將對影像進一步分析，重新評估安全殼的耐震度。

岸田政府已下令東京電力公司盡快評估一號機安全殼耐震度，並提供民眾容易理解的說明，減輕全日本人民的擔憂。目前仍約880噸具高度放射性的爐心熔融物遺留在福島核災熔毀的3座反應爐內。儘管機器人已陸續回傳安全殼內部影像資料，但爐心熔融物在裡頭的多數變化情形外界至今仍難以窺知。

2011年3月，東日本大地震造成大規模停電，使得福島第一核電廠內3座反應爐熔毀，福島核災成為全球史上最嚴重核災之一。日本政府預定將於今年開始移除二號機內的爐心熔融物，2027年開始移除一號機組燃料池內的核廢料，並於2031年開始移除一號機內的爐心熔融物。

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