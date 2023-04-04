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「壽司恐攻」後 日本吉野家又現2噁男私筷夾公用紅薑

中央社／東京4日電
日本吉野家被惡搞。（路透）
日本吉野家被惡搞。（路透）

日本讀賣新聞今天報導，日本兩名男子日前涉嫌在牛丼專賣店「吉野家」，以個人筷子直接夾取公用容器內紅薑食用，大阪警方今天表示，已依涉犯相關罪嫌逮捕兩名犯嫌。

大阪府警察局住之江警察署今天宣布，兩名犯嫌分別是在大阪市西成區從事建築業的35歲男性，及在同區經營餐飲店的34歲男性，涉犯罪嫌為「毀棄損壞」及「武力妨害業務」（威力業務妨害）。

兩人被逮捕的時間分別為3月9日及4月3日。吉野家方面在確認網路上散布的影像後，今年2月向警方報案。

兩名犯嫌涉將自己的「迷惑行為」（日文迷惑意為使人困惑、為難等）錄影後，上傳到社群網站

從事建築業的男性面對警詢時說，「我只是想讓大家笑」；從事餐飲業的男性則說，「想讓大家看看（從事建築業男性）搞笑所以錄影上傳」。

日本餐飲店遭顧客惡搞案例層出不窮，包括涉嫌惡搞日本大型連鎖迴轉壽司店「藏壽司」的3名犯嫌，被愛知縣警方依「武力妨害業務」罪嫌逮捕，其中一人3月28日已被檢方起訴。

日本 警察 社群網站

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