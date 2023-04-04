「壽司恐攻」後 日本吉野家又現2噁男私筷夾公用紅薑
日本讀賣新聞今天報導，日本兩名男子日前涉嫌在牛丼專賣店「吉野家」，以個人筷子直接夾取公用容器內紅薑食用，大阪警方今天表示，已依涉犯相關罪嫌逮捕兩名犯嫌。
大阪府警察局住之江警察署今天宣布，兩名犯嫌分別是在大阪市西成區從事建築業的35歲男性，及在同區經營餐飲店的34歲男性，涉犯罪嫌為「毀棄損壞」及「武力妨害業務」（威力業務妨害）。
兩人被逮捕的時間分別為3月9日及4月3日。吉野家方面在確認網路上散布的影像後，今年2月向警方報案。
兩名犯嫌涉將自己的「迷惑行為」（日文迷惑意為使人困惑、為難等）錄影後，上傳到社群網站。
從事建築業的男性面對警詢時說，「我只是想讓大家笑」；從事餐飲業的男性則說，「想讓大家看看（從事建築業男性）搞笑所以錄影上傳」。
日本餐飲店遭顧客惡搞案例層出不窮，包括涉嫌惡搞日本大型連鎖迴轉壽司店「藏壽司」的3名犯嫌，被愛知縣警方依「武力妨害業務」罪嫌逮捕，其中一人3月28日已被檢方起訴。
【速報】大阪市内の「吉野家」で、紅生姜（ショウガ）を直食いする迷惑行為をした建築業の嶋津龍（35）と、飲食店経営の岡敏秀（34）の両容疑者が威力業務妨害と器物損壊の疑いで逮捕されたようです。— 激バズ2nd (@nethistorybot) 2023年4月4日
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