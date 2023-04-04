俄軍事部落客刺殺案嫌曾為骨董衣店員 夫說可能被設局

俄羅斯內政部3日公布聖彼得堡咖啡店爆炸案被捕嫌犯崔波娃接受偵訊的影片。（路透）

俄羅斯 內政部3日公布聖彼得堡咖啡 店爆炸案被捕嫌犯接受偵訊的影片。26歲的女子崔波娃（Darya Trepova)因涉嫌在咖啡店炸死知名軍事部落客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）並造成30多人受傷而被捕，她在接受訊問時承認，她把一座雕像交給塔塔爾斯基，後來發生爆炸，但她沒有承認她知道會發生爆炸，也不願說是誰把雕像交給她。

BBC報導，崔波娃在被訊問時不斷嘆氣，顯然受到脅迫。調查人員問她是否知道自己為何被拘留，她回答：「我會說我在塔塔爾斯基被謀殺的現場....我把一個雕像帶到那裡，雕 像爆炸了。」

在被問到是誰把雕像交給她時，她說：「我可以晚一點再告訴你嗎？」

社群媒體也流傳一段影片，一名穿棕色大衣的年輕女子，手上捧著一個紙盒走進咖啡店。

俄羅斯國家反恐委員會指控，烏克蘭 特務單位策畫這起「恐怖攻擊」，並由他們與俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）創立的反貪腐基金會聯手執行。崔波娃被指控是反貪腐基金會的支持者。

反貪腐基金會表示，目前在獄中的納瓦尼即將因極端分子罪名受審，克里姆林宮把這起爆炸案的禍首指向反對派「非常方便」。基金會會長日丹諾夫（Ivan Zhdanov）表示，各種跡象顯示是聯邦安全局(FSB)特務自己幹的，「我們當然與此事無關」。

崔波娃的親友說，她雖然是反戰人士，但她的看法並不激進，而且也沒有能力謀殺。她的丈夫雷洛夫(Dmitry Rylov)表示，她可能被設局。他告訴SVTV新聞網，崔波娃不可能自願犯下謀殺罪，「我認為我的妻子被騙了」。

有報導指出，俄國當局也要逮捕雷洛夫。在俄羅斯去年2月24日入侵烏克蘭當天，這對夫妻因參加反戰示威活動被捕。崔波娃被拘留10天，理由是不理會警方要求群眾解散的警告。

據說雷洛夫參加一個小型的邊緣反對團體「自由黨」(the Libertarian Party)，但該黨表示他已離開，並表示崔波娃與該黨無關。

崔波娃的友人說，她曾就讀聖彼得堡國立大學，據信沒有完成學業。一名友人說，她長期在聖彼得堡一家骨董衣服飾店工作，但在一個月前辭職，搬到莫斯科。