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日本海岸32頭海豚集體擱淺 衝浪客合力推回大海

編譯中心╱綜合4日電

日本千葉縣房總半島海岸邊，4月3日上午發生32頭海豚集體擱淺事件，雖然現場衝浪客合力將多數海豚推回大海，但至今已知有3頭不幸死亡。至於為何集體擱淺的原因暫時不明。

日本富士新聞網、每日新聞報導，事發海域是以東京奧運衝浪比賽舉辦地為外界所周知的釣崎海岸。

日本放送協會（NHK）報導，衝浪客4月3日一早發現海豚集體擱淺後，相繼通報當地警方。接獲聯繫的千葉縣一宮町公所前往海灘查看時，確認在大約500公尺的距離有32頭海豚擱淺。

現場衝浪客合力用手將擱淺海豚推回大海，雖然有些海豚一度成功離開岸邊，但之後又被海浪拍打回岸上，衝浪客見狀不斷合力將海豚推回海裡。一宮町公所表示，至今已確認有3頭海豚死亡。

協助救援海豚的30多歲男性衝浪客說，「海豚非常重，要3到4個成人才能推動一頭海豚；儘管要取決於海豚的體力，但我還是希望牠們能平安重返大海」。

當地40多歲女性居民說，自己住在車程約10分鐘外的地方，至今從未看過這種景象，希望海豚能早日重返大海。

熟知海洋哺乳類生態的日本國立科學博物館研究主管田島木綿子4月3日造訪當地時說，這些海豚屬瓜頭鯨，經常在每年早春時造訪這一帶。

田島說，瓜頭鯨過著數十頭到數百頭的群體生活，這次被沖上岸的海豚有可能屬同一群體。

她說，過去曾有過適合在水溫較高海域生物，進入水溫較低海域後因失溫造成體力不支被沖上岸的案例，「雖然光憑目前看到的狀況無法清楚得知海豚被沖上岸的理由，但希望透過解剖死亡海豚嘗試了解可能原因」。

日本 東京奧運 博物館

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