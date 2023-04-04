日櫻花季機場塞爆 入境等5小時 旅客睡機場

台灣一名網友分享羽田機場的恐怖人潮。（取材自PTT）

隨著各國邊境限制逐漸解封，愈來愈多人規畫出國旅行，最近正值日本 櫻花季，大量旅客湧入，但日本航空公司「全日空」（ANA）3日傳出系統「大當機」，搭乘國內線的旅客不只無法購票、登機，部分機場 還出現無法通過安檢的情況。由於目前故障原因不明，可能會導致航班延誤或取消。

綜合媒體報導，全日空現在正在進行修復作業，已暫改由人工方式協助旅客辦理登機，但當機原因尚不清楚，後續可能會有航班延誤或取消，對於近期已被觀光客塞爆的日本機場來說，恐是雪上加霜。例如在東京羽田機場的出境大廳，就可見到無法進行登機手續的旅客。

ANA則在官網為此向旅客表達歉意。

另外，日本因櫻花祭湧入大批遊客，機場似乎難以消化，許多苦主都在網路上分享出關慘況。

香港一名女網友上月29日發文，透露當天等了三小時才完成出關，只能忍痛取消並認賠原本預定好的晚餐。該名女網友也指出，「建議大家近期若有抵達當天的預約，要再預留滯留海關的時間才保險，別和我一樣太自信」。

一名台灣網友也以「4月1日成田機場入境非常恐怖」為題在論壇發文，表示自己發文當下人就躺在成田機場的地板上，因為他大概晚上6點20分抵達，入境排了五個小時，直到接近深夜12點才過海關，「每一種末班車都開走了，而且計程車到市區要價3000台幣（約98美元），就決定在這裡過夜了」。

貼文底下掀起共鳴，許多苦主紛紛哀號，「躺在你隔壁+1」、「躺在你隔壁的隔壁+1」、「以前入境沒怎麼排過隊，現在疫情後+櫻花季太可怕了」。還有網友分享，自己約晚上10點20分出機門，一路快走到接近入境關卡的地方，直接被眼前的景象嚇到，「遠方看不到的人潮盡頭檢查檢疫畫面後，右轉才會進入移民 關大廳，當時的移民關貪食蛇已經是塞滿人，回堵到後面整片都動不了」。