英國首例 曼徹斯特徵收每晚1英鎊過夜稅

英國曼徹斯特自4月1日起徵收過夜旅客稅。(Getty Images)

自4月1日起，在英國 曼徹斯特（Manchester）過夜要付旅客稅(City Visitor Charge)，每房每晚徵收1英鎊(約1.24美元)，成為英國第一個向遊客收費的城市。

綜合媒體報導，當局希望此舉可為政府帶來約300萬鎊（約370萬美元）收入，用於本地基礎建設。稅收主要用於舉辦大型活動和會議、旅遊推廣和城市清潔，及用於建設新的住宿業務改善區，並於未來5年推動旅遊業經濟增長。

曼徹斯特旅遊網站Visit Manchester稱將有74間酒店收取這費用，它們都位於城市的內環路內。

曼徹斯特是英國第3大最受外國遊客歡迎的城市，徵稅措施預計可進一步推動當地旅遊業可持續及繁榮發展。未來幾年，曼徹斯特將增加近6,000間酒店客房，從而增加100萬人次過夜旅客。

蘇格蘭（Scotland）愛丁堡（Edinburgh）早前宣布計畫向每名旅客收取2英鎊稅款。

義大利 威尼斯及羅馬、西班牙巴塞隆納都有類似做法。巴塞隆納，遊客每晚需要支付4歐元，並逐步增加，到2024年4月1日將至少增至5.5歐元，以緩解旅遊業的壓力。