美菲陸軍 首實彈演練「海馬士」

菲國陸軍和美國太平洋陸軍3月中旬於菲律賓最大的軍營麥格塞塞堡展開「堅盾」聯合演習，圖為3月31日進行海馬士多管火箭系統實彈演習。（中央社）

台海緊張之際，菲律賓和美國將在4月中旬舉行「肩並肩」年度大型軍演，菲美陸軍聯合演習也於近日登場，首度演練實彈發射海馬士多管火箭系統及AT4反裝甲火箭發射器。

菲國陸軍和美國太平洋陸軍3月中旬於菲律賓最大的軍營麥格塞塞堡展開「堅盾」聯合演習。今年軍演的第一階段演習將於4月4日閉幕。

菲國陸軍和美國太平洋陸軍3月中旬於菲律賓最大的軍營麥格塞塞堡展開「堅盾」聯合演習。圖為3月31日兩國陸軍進行海馬士多管火箭系統實彈演練。（中央社）

菲律賓陸軍3月31日開放媒體採訪「堅盾」軍演。菲國陸軍砲兵團中校凱頓表示，這是菲美陸軍首度進行高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）實彈演習，「不僅海馬士，還有其他長程發射武器像是M270多管火箭系統（M270 MLRS），這些都是我們展開國土防衛行動所需基本裝備的一部分。」

凱頓稱，「熟悉海馬士的操作對我們來說很重要，因為我們都知道，我們（菲律賓軍隊）正從國內安全行動過渡到國土防衛行動。」

美國太平洋陸軍少校羅伯茲 則表示，對砲兵部隊來說，海馬士較輕便且機動性較高，是非常便於使用的先進武器系統。「事實上，在任何戰鬥情況下，海馬士都非常有用。」