我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

竊郵件洗支票又見猖獗 加州去年遭竊500萬元

金融時報：台灣可能很快再丟邦交國 5、6月關鍵

美菲陸軍 首實彈演練「海馬士」

編譯中心／綜合2日電
菲國陸軍和美國太平洋陸軍3月中旬於菲律賓最大的軍營麥格塞塞堡展開「堅盾」聯合演習，圖為3月31日進行海馬士多管火箭系統實彈演習。（中央社）
菲國陸軍和美國太平洋陸軍3月中旬於菲律賓最大的軍營麥格塞塞堡展開「堅盾」聯合演習，圖為3月31日進行海馬士多管火箭系統實彈演習。（中央社）

台海緊張之際，菲律賓和美國將在4月中旬舉行「肩並肩」年度大型軍演，菲美陸軍聯合演習也於近日登場，首度演練實彈發射海馬士多管火箭系統及AT4反裝甲火箭發射器。

菲國陸軍和美國太平洋陸軍3月中旬於菲律賓最大的軍營麥格塞塞堡展開「堅盾」聯合演習。今年軍演的第一階段演習將於4月4日閉幕。

菲國陸軍和美國太平洋陸軍3月中旬於菲律賓最大的軍營麥格塞塞堡展開「堅盾」聯合演習...
菲國陸軍和美國太平洋陸軍3月中旬於菲律賓最大的軍營麥格塞塞堡展開「堅盾」聯合演習。圖為3月31日兩國陸軍進行海馬士多管火箭系統實彈演練。（中央社）

菲律賓陸軍3月31日開放媒體採訪「堅盾」軍演。菲國陸軍砲兵團中校凱頓表示，這是菲美陸軍首度進行高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）實彈演習，「不僅海馬士，還有其他長程發射武器像是M270多管火箭系統（M270 MLRS），這些都是我們展開國土防衛行動所需基本裝備的一部分。」

凱頓稱，「熟悉海馬士的操作對我們來說很重要，因為我們都知道，我們（菲律賓軍隊）正從國內安全行動過渡到國土防衛行動。」

美國太平洋陸軍少校羅伯茲則表示，對砲兵部隊來說，海馬士較輕便且機動性較高，是非常便於使用的先進武器系統。「事實上，在任何戰鬥情況下，海馬士都非常有用。」

這次演習也納入AT4反裝甲火箭發射器實彈演習，這是菲美陸軍首度在聯合訓練中使用這種反裝甲武器。

菲國陸軍和美國太平洋陸軍3月中旬於菲律賓最大的軍營麥格塞塞堡展開「堅盾」聯合演習...
菲國陸軍和美國太平洋陸軍3月中旬於菲律賓最大的軍營麥格塞塞堡展開「堅盾」聯合演習。圖為3月31日美軍指導菲國士兵操作AT4反裝甲火箭發射器。（中央社）

羅伯茲

上一則

澳男用廉價探測器挖到2.6公斤大金礦 爽賣16萬美元

下一則

日擬降級新冠 最快5月8日入境免3劑疫苗證明

延伸閱讀

陸軍2黑鷹直升機 肯州相撞墜毀 機上9人全罹難

陸軍2黑鷹直升機 肯州相撞墜毀 機上9人全罹難
美軍2架黑鷹直升機訓練時疑相撞墜毀 9成員全罹難

美軍2架黑鷹直升機訓練時疑相撞墜毀 9成員全罹難
陸軍法拉盛辦說明會 鼓勵華裔子弟入伍

陸軍法拉盛辦說明會 鼓勵華裔子弟入伍
德州胡德堡又有女兵自殺 家人指遭性騷

德州胡德堡又有女兵自殺 家人指遭性騷

熱門新聞

維珍軌道公司無限期停業。(路透)

周轉失靈 布蘭森的維珍軌道宣布停業 幾乎全部裁員

2023-03-30 21:00
北韓國務委員長金正恩（左）與時任美國總統的川普2018年6月12日在新加坡舉行歷史性首會。（美聯社）

川普三會金正恩談棄核無功而返 龐培歐爆幕後黑手是「他」

2023-03-29 06:39
德國國防部長佩斯托瑞斯表示，由於大量提供烏克蘭軍備，德國武器庫存不足，不再軍援烏克蘭。圖為德國軍援烏克蘭配有榴彈砲的戰車旁。(Getty Images)

德國與西方不同調 不再軍援烏克蘭

2023-04-02 02:30
墨西哥Ciudad Juarez移民收容所外，罹難者遺體暫時用銀箔包覆。（美聯社）

移民抗議驅逐縱火 墨西哥羈留中心至少39人喪生

2023-03-28 12:27
法國鋼琴家柯列特．馬茲（Colette Maze）生於1914年6月，已經彈鋼琴超過一世紀。（Getty Images）

法國108歲人瑞鋼琴家日練4小時 分享長壽秘方

2023-04-01 13:45
梅根的引領時尚潮流能力受到美國人的推崇。（路透資料照片）

凱特又輸了？美國人還是比較喜歡梅根....的造型品味

2023-03-26 11:23

超人氣

更多 >
丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司

丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司
WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月

WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月
歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」
哈佛非首選 10大「夢想大學」 MIT最受青睞

哈佛非首選 10大「夢想大學」 MIT最受青睞
阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用

阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用