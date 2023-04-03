幫電影「末代皇帝」配樂 日本國寶大師癌逝 音樂陪他到最後

坂本龍一不敵病魔，享壽71歲。 （圖：威視提供）

日本音樂大師坂本龍一 昨傳出已於3月28日病逝，享壽71歲。他的音樂成就享譽全球，在日本樂壇早已是國寶級人物，被尊稱為「世界的坂本」，曾為「俘虜」、「神鬼獵人」、「以你的名字呼喚我」等經典配樂，更以「末代皇帝」配樂奪下奧斯卡最佳原創音樂獎。而他的樂團夥伴高橋幸宏1月過世，如今他也相繼離開，最終沒能回到最愛的舞台上。

坂本龍一對樂壇貢獻深遠，不少影視作品和音樂人都以能夠和他合作為榮。他2014年被診斷出罹患咽喉癌，2020年癌細胞擴散至直腸、肺部，他抗病之餘仍未放棄音樂創作，去年12月以預錄方式舉行線上音樂會，成為他最後一次公開演出。

坂本龍一自知來日無多，當時感嘆：「我沒有體力再進行現場演奏會。大家以這個形式看我的演奏，有可能是最後一次了。」儘管受限於體力，他依舊耗時一周、一日彈奏數曲，在東京NHK總部內的509錄音室錄製了所有演奏。

今年1月17日他歡度71歲生日，當天推出新專輯「12」距離上一張2017年發行的「async」，已相隔6年之久。「12」其實是坂本龍一抗病生活中的12篇音樂日記，收錄曲目由坂本親自挑選，選出12首最喜歡的作品集結而成，每首曲子的名稱正是他的創作日期。

坂本龍一表示：「2021年3月的大手術之後，我像寫日記般地錄製著音樂速寫。從那裡面選出了12首喜歡的曲子集結成專輯。沒有經過任何修飾，鼓起勇氣原始呈現出我現在的樂音。」

坂本龍一一生熱愛音樂，3歲開始學鋼琴，1978年與高橋幸宏、細野晴臣組「黃色魔術交響樂團」，成為迷幻浩室和合成器運動的先驅，奠定了超越時代的樂壇地位。坂本龍一曾在自傳「音樂使人自由」中坦言，他一直都是個只考慮眼前事情的人，直到近年投入電影 配樂，才意識到要把音樂當成一輩子的工作。

1983年坂本龍一隨電影「俘虜」前往坎城宣傳，當時遇見了導演 貝托魯奇，聽他暢談想拍一部「中國最後一位皇帝（末代皇帝）」電影。坂本龍一正好是貝托魯奇的影迷，能夠聽到導演分享理念，心中大感幸運，默默許願想和這位充滿魅力的人共事。

「然而，我完全沒想過會幫他的電影配樂，事實上，他也根本不曾提過要請我製作配樂。」沒想到第一次為「俘虜」配樂並且參演，就此開啟了他的電影配樂之路。在經紀公司發出的聲明上，特別以坂本龍一最愛的拉丁諺語作結：「人生是短促的，藝術才是永遠。」

坂本龍一官網昨發出聲明證實，表示即使在罹癌期間，只要身體狀況許可，他仍一直在家中進行創作，直至最後的時光都和音樂一起度過，他特別交代親人後事不要驚動外界，懇辭一切弔唁和奠禮，低調告別人世。