葡萄牙人抗議「活不下去」荷蘭性工作不滿每天工時剩3小時

葡萄牙首都里斯本及其他城市1日爆出現示威遊行，人民抗議租金與房價不斷飆漲。（路透）

葡萄牙首都里斯本及其他城市1日爆出現示威遊行，人民抗議物價、租金 與房價 同時飆漲，讓許多人難以維持生計。

一名示威人士表示，葡萄牙正面臨迫切的住房正義危機，政府應正視這項社會問題。

葡萄牙是西歐相對貧窮的國家之一，根據政府資料，2022年，一半以上西班牙勞工每月薪水不到1000歐元（約1081美元），葡萄牙的每月最低薪資則為760歐元（約821.5美元）。根據CNN報導，里斯本一房公寓每月租金約為1350歐元（約1459美元）。

葡萄牙房地產 資料蒐集公司「房地產搜密」（Confidencial Imobiliario）指出，自2015年來，里斯本的房租已經大幅增加了65%，房價更是飆漲137%。房地產資料蒐集公司「Casafari」數據則顯示，光2022年一年內，里斯本的房價就上升了37%，比起西班牙首都巴塞隆納、法國首都巴黎都還多。

此外，阿姆斯特丹市議會頒布紅燈區新規，自1日起，原本營業至清晨6點的性工作者，必須在凌晨3點關門，凌晨1點後就不能接新客人。阿姆斯特丹性工作者3月30日前往市議會抗議，要求撤回對他們嚴重不利的新規，並認為政府應派出更多巡警維護紅燈區工作者人身安全，而非擠壓她們本已不多的工時。

曾是性工作者、現為紅燈聯盟工會（Red Light United）的會長安那（化名）指出，縮減性工作者工時將導致他們收入大幅降低，甚至賺不到什麼錢，光是支付開房間及回家的計程車費，可能當天賺的就差不多花光了。安那說，大部分性工作者在酒吧打烊後的凌晨12點、1點上工，政府要求性工作者3點下班，短短2、3個小時時間根本賺不到多少錢。