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委內瑞拉執行反貪行動 42名官員被逮捕

中央社／卡拉卡斯1日綜合外電報導

委內瑞拉檢察官辦公室今天指出，在針對委內瑞拉國營石油公司和其他相關政府機構的反貪腐行動中，已經有40多人被逮捕。

委內瑞拉的反貪腐警方單位先前發布公報，呼籲起訴那些「可能涉及嚴重腐敗和貪污行為」的官員後，打擊貪腐行動於3月17日展開。

到目前為止，有權勢的委內瑞拉石油部長艾爾艾薩米（Tareck El Aissami）已經因貪污調查而辭職下台，反貪行動是針對委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）以及其他公家機構的官員。

檢察總長沙柏（Tarek William Saab）在推特（Twitter）發文表示，檢方辦公室迄今已經逮捕「42名跟各種貪污計畫有關的對象，他們試圖侵吞…國家經濟」。

最近一次備受矚目的逮捕是國營企業委內瑞拉圭亞納公司（Corporacion Venezolana Guayana）總裁馬多納多（Pedro Maldonado）以及金屬公司SIDOR的高層人員。

檢方在3月25日的會議中說，這些官員因為挪用公款、洗錢、濫用職權和叛國等罪名被起訴。

司法消息人士告訴法新社，曾任委內瑞拉中央銀行（Central Bank of Venezuela）總裁的馬多納多，參與了前國會議員羅亞（Hugbel Roa）主導的貪污計畫。

在3月打擊貪腐行動中被捕的羅亞，多年來是執政黨委內瑞拉聯合社會黨（United Socialist Party of Venezuela）的重要領導人。

截至目前為止，相關的貪污金額還沒有被披露，但媒體報導宣稱至少有30億美元。

石油 檢察官 推特

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