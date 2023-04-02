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教宗病癒主持棕枝主日彌撒 感謝信眾為他禱告

中央社／梵蒂岡2日綜合外電報導
教宗方濟各主持彌撒，搭乘座駕穿越聖伯多祿廣場，朝現場約3萬人短暫揮手。（Getty Images）
教宗方濟各主持彌撒，搭乘座駕穿越聖伯多祿廣場，朝現場約3萬人短暫揮手。（Getty Images）

今天是標誌聖週（Holy Week）開始的棕枝主日，羅馬天主教教宗方濟各在聖伯多祿廣場主持彌撒。日前患支氣管炎的他昨天才剛出院，他也在三鐘經祈禱時感謝為他禱告的人們。

法新社報導，86歲的教宗上月29日因呼吸困難住院，外界擔憂他身體狀況，可能無法參加基督教年曆中最重要的一週系列儀式。

但教宗承諾會現身，今天他搭乘座駕穿越聖伯多祿廣場（St Peter's Square），朝現場約3萬人短暫揮手。

包括紅衣主教等神職人員手持大型棕櫚葉和橄欖枝成列穿越廣場，跟在後頭的教宗一臉嚴肅。

彌撒過後，教宗接著帶領三鐘經（Angelus）祈禱，他告訴群眾：「我要感謝你們的參與，還有你們過去這幾天的加強禱告。謝謝你們！」

棕枝主日（Palm Sunday）紀念耶穌基督抵達耶路撒冷，隨後祂被釘上十字架，復活節（Easter Sunday）則是慶祝祂死而復生。今年復活節是4月9日。

在地球另一個角落，數以千計的菲律賓信徒今天為了棕枝主日上教堂，他們拿出棕櫚葉接受賜福，同時繼續為教宗的健康祈禱。

路透社報導，在首都馬尼拉（Manila）以東約20公里的安蒂波羅市（Antipolo City），數以百計的信徒出席一座教堂上午的彌撒並揮動棕櫚葉，象徵追隨和紀念耶穌基督。

棕櫚葉接受賜福後，會被擺在信徒家門外，他們相信這樣做能阻擋邪靈。

34歲的孟多薩（Demilyn Mendoza）已參與棕枝主日活動多年，她希望自己的女兒能接續這個傳統。孟多薩也為教宗方濟各的安好祈禱，表示「希望他能長壽，能夠克服他的病況」。

堂區神父杜連迪諾（Reynante Tolentino）也說，他們全都應該繼續為教宗方濟各禱告。

菲律賓人口逾1億1000萬人，其中約8成是羅馬天主教徒。

教宗 方濟各 復活節

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