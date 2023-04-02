「一天工時只剩3小時」阿姆斯特丹性工作者抗議政府新規

阿姆斯特丹性工作者上月30日前往市議會抗議，認為政府要求他們縮減工時的新規對他們極度不利。（Getty Images）

阿姆斯特丹市議會頒布紅燈區新規，自1日起，原本營業至清晨6點的性工作者，必須在凌晨3點關門，凌晨1點後就不能接新客人。阿姆斯特丹性工作者上月30日前往市議會抗議，要求撤回對他們嚴重不利的新規，並認為政府應派出更多巡警維護紅燈區工作者人身安全，而非擠壓她們本已不多的工時。

阿姆斯特丹市議會2月聲明，除了縮短性工作者營業時間，平日酒吧、咖啡 廳，以及餐廳也需提前1小時在凌晨2點關門，星期五、六則是到凌晨4點。此外，政府還計畫將紅燈區移往郊外。

CNN報導，數名阿姆斯特丹性工作者表示，近來多項新制讓該區性工作者進一步被汙名化，並質疑政府找他們當替罪羔羊，將阿姆斯特丹觀光 產業引發的種種問題推到他們身上。

阿姆斯特丹市議員姆巴基（Sofyan Mbarki）表示，政府一系列政策是為了提供市民宜居的環境，並指出政府不能再放任阿姆斯特丹「不負責任的發展」，必需做出適當規範。

安那（化名）已在阿姆斯特丹住13年，曾在該區擔任性工作者，如今是紅燈聯盟工會（Red Light United）的會長，專為阿姆斯特丹紅燈區的性工作者發聲。

安那指出，縮減性工作者工時將導致他們收入大幅降低，甚至賺不到什麼錢，光是支付開房間及回家的計程車費，可能當天賺的就差不多花光了。安那說，大部分性工作者在酒吧打烊後的凌晨12點、1點上工，政府要求性工作者3點下班，短短2、3個小時時間根本賺不到多少錢。

維雅蕾（化名）是現任阿姆斯特丹性工作者，也是阿姆斯特丹非政府組織「性工作資訊中心」（PIC）的負責人，協助提供當地性工作者相關教育 與資訊。

維雅蕾說，縮減工時將對跨性別族群造成最大衝擊，因他們的客人大多於凌晨3時至6時造訪。此外，維雅蕾也指出，凌晨3點幾乎沒有任何店家營業，若要性工作者在這個時間回家，她們的人身安全將更沒有保障；反觀凌晨6點，已有部分商家開始營業，交通工具的選項也比較多。

維雅蕾表示，性工作者大部分是收現，收工時身上會帶大量現金，若回家時街上幾無人煙，會讓有心人士更有機會攻擊他們。