英相搭私人飛機1周噴61萬 挨批不懂民間疾苦

英國首相蘇納克去年在短短一周內，乘坐私人飛機出行花費近50萬鎊，引發在野黨狠批他不懂民間疾苦。(歐新社)

英國 「衛報」報導，英國首相蘇納克去年在約短短一周內，乘坐私人飛機出行花費近50萬英鎊（下同，約61萬6445美元），引發在野黨狠批他不懂民間疾苦，且未能在綠色能源問題上扮演領導角色。

報導指出，政府數據詳細列出，蘇納克在2022年第3季度首相外訪的花費。去年以來，蘇納克已使用私人飛機至少111次。以11月6日為例，他飛往埃及出席COP27峰會，翌日回程，私人飛機花費近10.8萬英鎊。一周後，他前往印尼參加G20峰會 ，並於11月17日回程，往返費用超過34萬英鎊。

在野自由民主黨發言人表示，人民努力應付能源方面的開支，首相這種行為是浪費納稅人的金錢，保守黨政府已經與人民脫節。

但也有意見認為，蘇納克的行為並沒有超出首相的職權範圍，而使用私人飛機可更加便捷和提高政府官員的工作效率。政府發言人則指出，蘇納克的私人飛機使用符合規定，且能夠保證他及時趕到各地履行職務。

另據英國「每日郵報」報導，英國首相府上月22日公布蘇納克的報稅表，顯示他過去3年賺了476萬6962英鎊，並繳納105萬3060英鎊的稅款。

另外，蘇納克作為國會議員及內閣成員的薪水是41.1萬英鎊。除了擔任官員收入，蘇納克還投資 不少基金。