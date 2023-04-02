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擬重返阿拉伯聯盟 敘利亞外長十多年來首次訪埃及

編譯中心╱綜合1日電
敘利亞外長梅克達德(左)1日抵達開羅後會見埃及外交部長蘇克里。(新華社)
敘利亞外長梅克達德(左)1日抵達開羅後會見埃及外交部長蘇克里。(新華社)

敘利亞外交部長1日在開羅會見埃及外長，這是十多年來的首次此類訪問，也是阿拉伯國家致力與敘利亞總統阿塞德(Bashar al Assad)修復關係的最新跡象。

央廣引述路透社報導，敘利亞外長梅克達德(Faisal Mekdad)在抵達埃及外交部時受到該國外長蘇克里(Sameh Shoukry)的擁抱歡迎，這是自敘利亞在2011年爆發人民起義和內戰衝突以來，大馬士革當局對埃及的首次正式訪問。

由於敘利亞戰爭，阿塞德被許多西方國家制裁，也被阿拉伯國家冷落，這場戰爭導致該國分裂以及數十萬人喪生。

報導指出一位埃及安全消息人士表示，此次訪問旨在通過埃及和沙烏地阿拉伯的調解，為敘利亞重返阿拉伯聯盟(Arab League)制定流程。

總部位於開羅的阿拉伯聯盟於2011年暫停敘利亞的成員國資格，許多阿拉伯國家並將他們的大使撤出大馬士革。

包括美國和卡達在內的一些國家反對恢復與巴夏爾的關係，理由是巴夏爾政府在衝突期間的暴行，以及針對敘利亞的一項政治解決方案取得進展的必要性。

但包括阿拉伯聯合大公國(UAE)和沙烏地在內的主要地區大國最近對大馬士革的態度越來越開放。

敘利亞新聞社(SANA)報導，這項會談目的在加強兩國的關係。

埃及外長蘇克里曾在於2月敘利亞和土耳其發生世紀強震後，訪問敘利亞和土耳其。

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