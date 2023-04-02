反對內唐亞胡有爭議的司法改革 以色列人連13周走上街頭

以色列民眾連續第13周走上街頭，抗議政府對法院系統的改革。(美聯社)

成千上萬以色列 人1日在特拉維夫連續第13周舉行抗議，反對一項有爭議的司法改革，這項改革現在已被政府凍結。同時，各政黨代表也正在進行會談。

央廣引述中央社報導以色列民眾手持國旗，在這座商業重鎮的市中心遊行 ，他們高呼「民主」的口號，並舉著譴責總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)強硬右翼政府的標語。

其他城市也有規模較小的集會。

聯合政府宣布這項改革方案後，以色列1月份爆發了示威活動，政府稱這項改革方案對重新平衡立法者和司法部門之間的權力來說是必要的。

以色列民眾手持國旗，譴責總理內唐亞胡有爭議的司法改革。(路透)

這項改革將削弱最高法院的權力，並賦予政治人物更大的法官任命權。反對者稱這可能危及以色列的民主。

內唐亞胡3月27日宣布「暫停」國會批准這項法案的程序，因為他宣布解僱了呼籲暫停推動法案的國防部 長葛朗特(Yoav Gallant)，此舉引發了一場嚴重的大罷工。

以色列國會大多數政黨的代表已開始在總統赫佐格(Isaac Herzog)的官邸舉行會談，試圖制定各個政治光譜都能接受的法案。

許多政治評論員和反對派人士，對赫佐格調解的成效表示懷疑，執政聯盟表示，如果談判失敗，他們將在下個國會會期完成立法。

在此時同，內唐亞胡還沒依規定提交葛朗特的辭職信，因此這位國防部長仍照常履行職務。