犯違禁行為？伊朗2婦女外出未戴頭巾遭攻擊 還被下令逮捕

伊朗 司法機構今天宣布,當局下令逮捕2名女性。稍早一段網路瘋傳的影片顯示,她們疑因未戴頭巾而遭1名男子攻擊。

中央社法新社報導,在伊朗社群媒體 瘋傳的影片畫面顯示,2名女性顧客在商店內發生口角後,遭到1名男子毆打,她們都沒有佩戴頭巾。

畫面可見,該名男子將一桶看似優酪乳的東西倒在2名女子的頭上,店主隨即出面與他對峙。

司法部門新聞網站米桑線上(Mizan Online)報導,當局以「侮辱性行為和擾亂秩序罪」對該名男子發出逮捕令,並同時對這2名女性發布逮捕令,理由是她們摘下頭巾,「犯下違禁行為」。

去年9月,伊朗22歲庫德族女子艾米尼(Mahsa Amini)因涉嫌違反佩戴頭巾規定,在遭道德警察 關押期間死亡,此後伊朗示威不斷。

示威活動已造成數以百計的人喪生,其中包括數十名安全人員,數千人因伊朗官員所謂以色列和西方煽動的「騷亂」而被捕。

伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)今天再度呼籲,伊朗婦女應佩戴頭巾,因為這是「宗教必需品」。

他強調,「頭巾是個法律問題,民眾有義務要遵守。」

