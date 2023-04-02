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健康問題有增無減 教宗方濟各出院：我還活著

編譯中心╱綜合1日電
天主教教宗方濟各1日出院神情輕鬆，告訴記者「我還活著」。（美聯社）
天主教教宗方濟各1日出院神情輕鬆，告訴記者「我還活著」。（美聯社）

高齡86歲的天主教教宗方濟各（Pope Francis）3天前住進羅馬一間醫院治療支氣管炎，他今天出院返回教廷前神情輕鬆地告訴記者，「我沒有害怕，我還活著」。

路透社報導，方濟各3天前因為呼吸困難而住進羅馬的傑梅利醫院（Gemelli Hospital），醫療團隊表示，注射抗生素後，他反應良好。

今年3月就任十周年的教宗近年來多種疾病纏身。

教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）昨天證實，方濟各周末可望主持復活節前一個禮拜天的棕枝主日（Palm Sunday）禮拜。

忙碌的受難周（Holy Week，又稱聖周）典禮儀式包括羅馬競技場（Colosseum）的耶穌受難日（Good Friday）夜間遊行，可能讓人體能上筋疲力竭。

教廷樞機主教團團長雷伊（Giovanni Battista Re）曾表示，這周活動期間會由樞機主教輔佐教宗，並且代替他履行祭壇職責。

因持續性膝蓋疼痛，在去年復活節一些活動中，教宗也曾坐在一邊，由資深樞機主教主持彌撒。

法新社報導，教宗今天返回教廷為天主教最重要的受難周和復活節進行準備，他出院時群眾為他鼓掌致意。

住院期間，方濟各昨天還探訪兒童腫瘤科病房，給病童發復活節巧克力蛋，甚至還為一名出生僅幾周的新生兒施洗。

阿根廷籍的方濟各今天證實，將會出席在聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica）舉行的棕枝主日彌撒，開啟復活節之前忙碌的一周。

這是方濟各自從2021年以來第2次住院，當時他接受大腸炎手術，也是在傑梅利醫院進行。

過去一年教宗健康問題有增無減，引發廣泛關注，包括有人猜測他可能會選擇提前退休。

方濟各 教宗 復活節

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