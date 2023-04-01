「火災恐怖分子」現身？西班牙北部野火頻傳 當局稱恐攻般縱火

西班牙北部蒼翠繁茂的阿斯圖里亞斯地區發生90多起野火，當局認為大多數是人為縱火引起，地方首長稱縱火犯為「火災恐怖分子」。 （路透）

西班牙北部蒼翠繁茂的阿斯圖里亞斯地區今天發生90多起野火，當局認為大多數是人為縱火 引起，地方首長稱縱火犯為「火災恐怖分子」。

路透社報導，有600多名消防隊員投入滅火，由於警方封鎖道路和高速公路，好幾個城鎮已疏散。

南歐部分地區冬季異常乾燥、氣候變遷 導致平均氣溫升高，西班牙政府擔心今年會發生更多野火。

阿斯圖里亞斯（Asturias）地方首長巴邦（Adrian Barbon）在推特說：「他們正燒毀我們的阿斯圖里亞斯。我們正在與威脅生命和城鎮的真正恐怖分子交手。」

阿斯圖里亞斯和鄰近地區坎達布里亞（Cantabria）的緊急救援單位過去2天已撲滅數十起火災。當局表示，其中大部分是蓄意縱火，並遇到強風助長火勢。

警方表示已展開好幾項調查，但尚未發現縱火犯。縱火罪依情節與損害程度，最高可處20年有期徒刑。

68歲的居民培瑞斯（Andres Perez）告訴路透，他確信是縱火犯引發火災，但是不知道幕後主使及動機，「但我們知道的是，這徹底摧毀了生態、物質等等一切」。

過去，蓄意縱火與牧民火耕清除更多土地供放牧有關。阿斯圖里亞斯2017年廢除對火耕林地放牧設限的法規。

盧阿爾卡（Luarca）市轄下有164個村鎮，市長培瑞斯（Oscar Perez）告訴西班牙國家電視台（TVE）：「這是空前的火災，大火席捲我們的土地時，卻只能無力地看著它摧毀。」

地方政府表示，森林茂密且多山的阿斯圖里亞斯本是西班牙降雨最多的地區之一，但是3月卻屢傳火災。

在降雨變少、高溫 和強風共伴下，西班牙北部大部分地區處於高野火風險。

西班牙國家氣象局（AEMET）表示，西班牙3月29日錄得有記錄以來的最高溫，超過正常溫度7至14攝氏度。