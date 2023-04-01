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跟隨中國、北韓 義大利封鎖ChatGPT 開了西方國家第1槍

編譯中心／綜合31日電
ChatGPT在義大利遭到禁用。(美聯社)
ChatGPT在義大利遭到禁用。(美聯社)

義大利隱私保護監管機構31日表示，人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT不重視用戶資料，涉嫌違反私隱法，而且無法核實用戶年齡，因此下令暫時禁用ChatGPT、「暫時限制OpenAI處理義大利用戶資料」，並展開調查。英國廣播公司（BBC）指出，義大利是第一個封鎖ChatGPT的西方國家。

綜合媒體報導，ChatGPT的對象是13歲或以上人士，但義大利數據保護局指ChatGPT未能核實用戶的年齡，並向未成年人提供絕對不適合的答案，根據他們的發展程度和自我意識，他們不適宜收到這些答案。他們並指，ChatGPT大量收集以及存儲個人數據，以「訓練」平台運作的演算法，但它缺乏法律依據來證明這樣做是合理。 

據了解，義大利當局允許OpenAI可在20天內通過其在歐洲的代表，向義大利數據保護局通報該公司的因應措施，否則將被處以最高2000萬歐元（約2178萬美元）或相當於公司全球年營業額4%的罰款。

ChatGPT是由美國新創公司OpenAI開發，得到科技巨擘微軟的支持，自去年11月底發布以來，迅速掀起一股熱潮，也引發不少爭議。

據報導，ChatGPT可以明確回答困難問題，並能撰寫程式、詩文或論文，甚至能通過為學生而做的高難度測驗，有些老師擔心，學生會利用ChatGPT作弊，政策制定者則擔心假訊息傳播。

ChatGPT已經在一些國家被封鎖，包括中國、伊朗、北韓及俄羅斯。

歐洲刑警組織（Europol）日前發出警告，指ChatGPT等聊天機器人快速進化而產生的能力，可能會被非法人士可能會利用，用於詐騙和其他網路犯罪手段。聊天機器人能模仿說話風格，對於網路釣魚特別有用，犯罪者可藉此引誘使用者點擊假的電郵連結，再試圖竊取他們的資料。

ChatGPT 義大利 AI

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