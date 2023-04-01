法國年改讓馬克宏失民心 雷朋收漁利：我將是下任總統

法國民眾3月28日在首都巴黎參加反政府年改遊行，舉著標語牌諷刺馬克宏根本是法國國王。（路透）

法國反年改民怨高漲，政府消息人士稱，這使部長和政治盟友們產生分歧。民調 顯示近三分之二選民要求內閣改組，讓總理柏納（Elisabeth Borne）面臨辭職壓力。若憲法委員會4月14日裁定改革案違憲，總統馬克宏 （Emmanuel Macron）或可在不向反對者低頭的情況下調整改革。極右派領袖雷朋（Marine Le Pen）似乎自認能坐收漁利，有望成為下任總統。

雷朋掌權的前景似乎比以往更受重視，讓她喜出望外。她上周接受法新社採訪時笑著說：「至少我贏過我的政敵。他們似乎在竭盡全力告訴所有人，我將是下一任法國總統。現在要靠我說服這個國家的大多數人了。」

自馬克宏3月16日決定使用憲法第49條第3款，繞過國會強行通過年改以來，情勢大幅惡化。反對派強烈批評馬克宏此舉不民主，馬克宏陣營一些國會議員目睹自己的選區辦公室被抗議民眾破壞後，也對此感到不安。但馬克宏被問及內部分歧時表示，陣營內部大多數人仍強大而團結。

同時，民眾日益將憤怒指向馬克宏，有人3月28日在巴黎拉著寫了「我們該砍了他的頭嗎」、「感謝馬克宏點燃革命之火」等標語的橫幅抗議。

沒有部長針對年改和政府落實改革的方法公開表態。但馬克宏陣營人士表示，政府官員和國會議員幕後互相推卸責任和內鬥。隨著抗議活動沒有減弱跡象，內部人士質疑柏納政府是否失去安撫街頭民眾所需的政治訊息傳遞控制力。

不過，若憲法委員會4月14日裁定改革案違憲，馬克宏可能還有機會在不向反對者低頭的情況下調整改革。路透指出，馬克宏幾乎別無選擇，僅是退讓會減弱他在剩餘任期的實力，而重新舉行大選可能使他的政黨損失更多席次。

此外，馬克宏與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）預定下周出訪中國，但有學者認為，馬克宏在巴黎街頭因罷工示威而被垃圾堆滿的尷尬情況下出訪，將成為他的軟肋。

中國的歐洲智庫研究員指出，馬克宏此時出訪無異於宣告他需要一個亮點，來證明法國能勝任歐洲的領導者，擺脫國內抗議不斷的尷尬；而另位專家則認為，中國可能會藉機拉攏法國，引誘法國與美國保持距離。

法國外交官則替馬克宏緩頰，指出中國國家主席習近平也曾面臨國內民眾抗議，當時中國因為疫情 管制問題，多地掀起白紙運動。法國的立場很清楚，不會接受中國提供俄羅斯武器，並且希望透過外交管道促成俄烏戰爭停火。