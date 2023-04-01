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大義滅親？大逆不道？全斗煥吸毒孫稱爺爺是「屠殺禍首」

編譯中心／綜合31日電
南韓前總統全斗煥的孫子全宇元31日與光州事件的遺族、受害者家屬見面，稱爺爺為「屠殺禍首」，並代替爺爺下跪道歉。(歐新社)
南韓前總統全斗煥的孫子全宇元31日與光州事件的遺族、受害者家屬見面，稱爺爺為「屠殺禍首」，並代替爺爺下跪道歉。(歐新社)

南韓前總統全斗煥的孫子全宇元31日與518光州民主化運動（光州事件）的遺族、受害者家屬見面，稱爺爺為「屠殺禍首」，並代替爺爺下跪道歉，也說願意參與真相調查相關活動。

中央社報導，27歲的全宇元（譯音）日前從美國返韓，31日在光州西區的518紀念文化中心與518遺族、受害者團體會面，並稱爺爺全斗煥是「犯下莫大罪行的罪人」，「不僅沒有力求發展民主，反而讓民主開倒車」。

他說，每當向家人問及518事件，家人們總是轉移話題或沉默不語，「不是將518稱為民主化運動，而是稱為暴動」，「我至今就是在披著羊皮的狼群中長大，就連我自己也是向卑劣的野狼般苟活到現在」。

「我現在知道自己犯下了多大的罪，不是因為我有多正直才站出來，而是因為罪惡感太重才做出這樣的行動（謝罪）」，全宇元在媒體包圍下說明前往光州的原因，「在此再次代替家人向戰勝恐懼、勇敢對抗軍政府獨裁而受痛苦的光州市民謝罪，很抱歉沒能更早道歉」。

報導指出，全宇元也對協助他到光州的市民團體等表達謝意，並表示若有需要，願意參與518真相調查及紀念活動，「我會讓大家看見我所感受到的責任感，認真悔改反省」。

在518光州事件失去家人的「5月媽媽」接受全宇元的下跪道歉，現場也哽咽著給予擁抱、拉著全宇元的手說「謝謝你鼓起勇氣」，並對他這段時間以來感受到的恐懼與折磨感到心疼，「以後就把光州當作你的第2個故鄉」。

全宇元17日透過網路直播聲稱要揭開全斗煥家族的腐敗真相，在直播中出現疑似吸毒的行為，之後被送往醫院。他在28日飛返南韓，但在仁川機場就被警方依涉毒嫌疑逮捕，38小時後獲釋，隨即前往光州。

全斗煥生前遭控軍事鎮壓1980年在光州的大規模民主示威活動，並在卸任後因製造內亂和叛亂罪遭判無期徒刑，1997年12月獲得特赦出獄，但他在接受相關案件審判時，始終否認曾指示軍用直升機向平民開槍等指控。

全宇元這次行動可視為全斗煥家族首次為光州事件道歉。2021年底全斗煥病逝後，遺孀李順子曾於出殯儀式上代替丈夫為過去的罪行道歉，但並未明確指出518事件受害者，親信隨後也證實並非指光州事件。

另世界新聞網報導，曾在紐約生活的全宇元，3月17日上午公然直播自己嗑藥、吸毒的畫面，反覆以韓語、英語喊道：「好可怕喔」、「救命」，瞳孔逐漸失焦。接著他在鏡頭前大聲喊叫，並脫掉上衣，最後昏倒在地。不久後，疑似數名美國警察衝進全宇元的家中，將他帶離現場。全宇元的哀嚎聲在鏡頭外仍不斷響起，最後由警員將直播關閉。

南韓前總統全斗煥的孫子全宇元（下跪者）31日與光州事件的遺族、受害者家屬見面，稱...
南韓前總統全斗煥的孫子全宇元（下跪者）31日與光州事件的遺族、受害者家屬見面，稱爺爺為「屠殺禍首」，並代替爺爺下跪道歉。(歐新社)

全斗煥 南韓 警察

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