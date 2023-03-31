新加坡自動通關系統癱瘓 系統升級技術故障導致

新加坡移民與關卡局通關系統31日故障超過4小時，拉長旅客通關時間，樟宜機場自動通關受到波及。 （路透）

新加坡 樟宜機場 及陸路關卡的自動通關系統今天癱瘓逾5小時；星國移民 與關卡局晚間表示，根據初步調查，在預先安排的系統升級過程中發生技術故障，導致系統過載。

綜合星媒報導，新加坡通關系統發生故障，樟宜機場第3航廈一度出現逾百名出境旅客排隊等通關，網路上也流傳第4航廈出境旅客大排長龍的照片。陸路關卡即時影像也顯示連結新加坡、馬來西亞的「新柔長堤」出現大批等待通關的車輛。

移民與關卡局晚間發布新聞稿表示，今早10時40分開始，關卡的自動通關系統無法使用。初步調查顯示，這是因為在預先安排的系統升級過程中出現技術故障，導致系統過載。

移民與關卡局指出，樟宜機場所有的出境自動通關通道都受到影響，第2、第4航廈的入境自動通關通道也受波及。另外，兀蘭（Woodlands）、大士（Tuas）等陸路關卡的部分出入境自動通道同樣受到影響。

在此情況下，旅客被引導至人工通道通關，移民與關卡局也召回休假人員協助處理相關情況。

隨後，自動通關系統逐步恢復，移民與關卡局指出，到了下午4時左右，已全面恢復正常運作。

移民與關卡局表示：「我們正在進行全面調查，將採取額外防護措施以防事件重演。」

樟宜機場稍早也在臉書發文表示，通關系統故障期間，拉長旅客出入境所需時間，少數旅客因此錯過班機，「我們已協助重訂機票或做其他安排」。

新加坡樟宜機場是區域航空樞紐，疫情爆發前，機場2019年旅客量為6830萬人次。隨著疫後航空業復甦，據統計，樟宜機場今年前2個月的旅客量達837萬人次。

另外，新柔長堤是全球最繁忙的陸路關卡之一，星媒指出，疫情爆發前，每天約有30萬人次、4萬多輛車次通過長堤。