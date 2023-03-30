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2000老婦告瑞士抗暖化不力 歐洲人權法院首例

編譯中心／綜合29日電
2千名瑞士老婦告政府抗暖化不力侵害人權，29日在歐洲人權法院外示威。（美聯社）
2千名瑞士老婦告政府抗暖化不力侵害人權，29日在歐洲人權法院外示威。（美聯社）

歐洲人權法院今天聽取一件創下先例的案子，2000多名瑞士老婦集體控告瑞士政府「對抗氣候變遷政策不當」，侵犯她們的人權。這是歐洲人權法院首次處理氣候變遷對人權影響的案子。此外，法國一個受到海平面上升威脅的北部城鎮前市長，也罕見起訴當局。

「氣候老人俱樂部」有2000多名平均年齡73歲的成員，她們主張，瑞士政府面對氣候升溫卻毫無作為，令她們的人權、健康甚至性命受到危害。她們向法院提出自己的病歷做為證據，希望法院下令瑞士政府，更努力降低溫室效應氣體排放量。

「年長婦女氣候保護協會」（Senior Women for Climate Protection）成員布蘭德（Stefanie Brander）說，她覺得政府低估這群團體，「我們被當做不懂這些議題的老女人…我想，現在可以來對付他們」。

81歲的訴訟人布魯娜莫利納里（Bruna Molinari）住在提契諾州南部，「那裡的污染最嚴重」。她在聽證會前對媒體說，「我們已經走到了法庭見這一步，我希望法院能做出有利於我們的裁決。」

在法院外，有超過100名支持者和「綠色和平」組織成員聚集，舉著布條、花束。在庭訊結束後，支持者向每個離開法院的老婦人高喊支持話語，並搖著瑞士招牌「牛鈴」或鼓掌歡呼。

據「歐洲氣候與健康觀測站（ENSHPO）資料，過去20年歐洲65歲以上與炎熱相關死亡率增加超過30％，預期的平均氣溫增加，可能在全歐洲「造成公衛重大衝擊」，特別是老年人。瑞士暖化速度又是全球速度的2倍多，伯恩政府制定了減碳計畫，但是選民在2021年透過公投否決。

此案經過6年的法律戰才走到歐洲人權法院，過程中瑞士政府在國內法院贏了兩回合，認為法院不能受理此案，若對此案發出任何規範性的措施，都代表越權，扮演「準立法」角色。

氣候變遷 減碳 低溫

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