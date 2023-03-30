緬軍政府解散翁山蘇姬領導「全民聯」 宣稱40政黨違法

緬甸軍政府在28日一口氣宣布解散40個政黨，包括翁山蘇姬所屬的全國民主聯盟。（路透）

根據緬甸 官方媒體，緬甸軍政府旗下的選舉委員會3月28日宣布，翁山蘇姬 領導的全國民主聯盟（全民聯，NLD），因為未能根據軍方起草的新選舉法重新登記，遭到解散。

根據緬甸廣播電視台(MRTV)，全民聯將從29日起，「作為一個政黨自動解散」。

綜合媒體報導，在緬甸軍方於2021年2月以選舉舞弊為由發動政變，推翻了翁山蘇姬領導的文人政府，而包括翁山蘇姬本人與她所屬的全民聯，都有許多重要人物被逮捕。全民聯在2015年和2020年的全國選舉中，以壓倒性的票數擊敗軍方支持的政黨，軍方以程序違法為由，宣告選舉結果無效。

政變引發了內戰，緬甸軍政府聲稱會在緊急狀態 結束後舉行選舉，卻在28日一口氣宣布解散40個政黨，包括全民聯，原因是上述政黨拒絕登記參選，否定了「旨在擴大軍方權力」的選舉。另據路透引述緬甸國營電視台妙瓦底（Myawaddy TV）報導，已有63個政黨註冊本次地方、中央選舉。

軍政府領導人敏昂萊27日在首都內比都舉行的閱兵儀式上告訴約8000名軍人，軍方將採取「果斷行動」，鎮壓示威不會手軟。敏昂萊提及平行政府「全國團結政府」時說：「全國團結政府及其走狗『人民防衛軍』的恐怖行為，需要一勞永逸地解決。」

敏昂萊更聲稱，軍政府將在緊急狀態結束後舉行「自由公正的選舉」。不過，軍方上月宣布再延長緊急狀態，推遲原先承諾8月舉行的選舉。這選舉本就被外界質疑是一場「假選舉」，隨著軍政府宣布延長緊急狀態半年，選舉更遙遙無期。

聯合國緬甸問題特使海澤（Noeleen Heyzer）本月中在聯合國大會表示，軍事政變踏入第3個年頭，所引發的暴力仍在緬甸持續，規模令人震驚。 有意見認為，目前緬甸大片地區陷入內戰，若軍政府強推全國大選，恐成該國近年最血腥選舉。國際危機組織緬甸高級顧問霍西（Richard Horsey）也指出，「現時緬甸大多數人強烈反對舉行選舉，擔心會為軍方的政治控制提供合法性，因此若軍政府試圖強行舉行選舉，我們將看到暴力升級」。