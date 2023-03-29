移民抗議遭驅逐縱火 墨西哥收容所39死亡、29人受傷

墨西哥華雷斯城一處移民拘留中心半夜發生大火，造成至少39人身亡。（歐新社）

墨西哥 鄰近美國邊界的華雷斯城（Ciudad Juarez）一座移民羈留中心發生火災，造成至少39名移民喪生及29人受傷。總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）指出，此事因移民抗議即將被驅逐出境而引起。

據媒體報導，羅培茲歐布拉多說，「這些移民將墊子移到羈留中心出入口，然後點火以示抗議，而不顧慮這會引起可怕的悲劇」。

華雷斯城國家移民局 （National Migration Institute）的羈留中心午夜之前不久發生火災，當局出動了消防隊員以及數十輛救護車救災。消防與救難人員將多具遺體停放在這處國家移民局旗下設施的停車場，並以毯子覆蓋。

國家移民局發表聲明說：「內政部國家移民局對目前發現的39名外國移民罹難表示遺憾。」

一名不願具名的救難人員指出，國家移民局這座中心羈留了大約70名移民，多數是委內瑞拉人。

起火時間在午夜之前不久，當局為此出動消防人員和數十輛救護車。

許多試圖到美國尋求庇護的非法移民現正滯留在墨西哥的邊境 城鎮，與德州艾爾帕索（El Paso）相鄰的華雷斯城就是其中一座。

國際移民組織（IOM）最近一份報告指出，自2014以來，約有7661名移民在前往美國途中死亡或失蹤。