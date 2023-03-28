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房價上演雙城記 西部12都會區跌 東部37都會區漲

想加薪10%抗通膨 德國爆發數十年最大罷工 交通癱瘓

編譯中心／綜合27日電
在德國工會 Verdi 因工資糾紛在德國慕尼黑召集的全國罷工期間，工人們27日在慕尼黑火車總站抗議。（路透）
在德國工會 Verdi 因工資糾紛在德國慕尼黑召集的全國罷工期間，工人們27日在慕尼黑火車總站抗議。（路透）

德國27日上演大罷工，大眾運輸與機場遭癱瘓，是數十年來最大規模罷工事件之一，反映德國經濟正深受高通膨的衝擊。

在罷工展開的數小時前，勞資雙方都堅持己見。工會領袖警告說，是否大幅加薪攸關成千上萬勞工的生計問題，管理層則指這些要求和相關行動「太過分」。

德國受到高通膨的衝擊尤深。在俄烏戰爭前，德國大幅仰賴俄羅斯供應天然氣，戰爭爆發後則忙著尋找新的能源來源。德國通膨率近幾個月都超過歐元區的平均水準。

德國消費者物價在2月年比上揚9.3%，顯示出頑固的物價壓力還沒舒緩。歐洲央行已試圖透過一連串升息來抑制通膨。

在歷經多年相當穩定的物價後，通膨飆升使得德國全國數百萬勞工必須應付從麵包到房租租金萬物皆漲的苦痛。

Verdi工會是代表在包含公共運輸與機場等公部門工作的250萬名員工。鐵路與運輸工會EVG則代表在德國鐵路（DB）公司和巴士公司工作的23萬名員工進行談判。

Verdi要求加薪10.5%，代表每月加薪至少500歐元（538美元）；EVG則要求加薪12%，即每月加薪至少650歐元。

德國鐵路公司26日表示，這場罷工「完全太超過、毫無依據且是不必要的」。運輸業者老闆也警告說，為運輸業的員工加薪，可能會導致交通運輸票價提高。

此外，德國準備通過新的國籍法，讓外國人更容易取得公民身分。民眾申請德國公民資格的年限，從現行的居住八年縮短為五年。移民若積極融入，例如學會流利德語，住滿三年即可申請。新法也不再禁止非歐盟國家人員持有雙重國籍。

德國並參考加拿大的評分系統改革移民制度，方便技術員工入境，他們不需德國認可的專業資格，只要有適當的工作經驗和錄取通知即可。

這是德國國籍法自2000年來的最大改革，旨在每年吸引40萬名外國技術勞工，以便讓關鍵產業的老化人口和勞力短缺，重新獲得平衡。

德國27日上演大罷工，大眾運輸與機場遭癱瘓。美聯社
德國27日上演大罷工，大眾運輸與機場遭癱瘓。美聯社
在德國漢堡港最大碼頭聖保利碼頭前面，工人響應德國服務行業工會（Verdi）的罷工...
在德國漢堡港最大碼頭聖保利碼頭前面，工人響應德國服務行業工會（Verdi）的罷工號召，其間有人舉起要求內政部長南希．費澤爾（Nancy Feser）增加工資的標語。（路透）
德國主要火車站27日的電子螢幕上。顯示罷工導致火車停駛。（路透）
德國主要火車站27日的電子螢幕上。顯示罷工導致火車停駛。（路透）

德國 罷工 勞工

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