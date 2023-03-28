70萬人示威「瀕爆內戰」 以色列總理下令暫緩司改

以色列總理內唐亞胡強推高爭議的司改案，引發警民對峙。警方27日以強力水柱驅散示威群眾。（Getty Images）

以色列 史上「最右的政府」強推司法改革案，總理內唐亞胡因此開除國防部長葛朗特，觸發該國50年來最大內部危機，70萬名以色列民眾27日走上街頭，更出現「歷史性」大規模罷工 ，高層官員警告國家「瀕爆內戰」；當晚，內唐亞胡政府宣布推遲討論改革計畫。

64歲的葛朗特公開反對政府提出的司法改革法案，指該案在分裂國家、影響軍隊，對國安可能構成「明確、即時和切實威脅」。該案引發以色列社會動盪，招致其重要友邦美國關注；美國國安會議發言人華森26日表明，誠如總統拜登 最近和內唐亞胡交換意見時提醒，「民主價值一直是、今後也依然必須是美以關係的標誌」。

綜合媒體報導，葛朗特26日遭撤職，使持續了12個周末的示威升級。據警方估計，全以至少有150個地方出現抗議，部分群眾聚集在以色列國會和內唐亞胡位於耶路撒冷的寓所附近高喊「民主」等口號，一度衝破封鎖線，但遭軍警以水柱驅散，群眾也在特拉維夫的主要幹道縱火。

規模最大、擁有80萬名會員的以色列總工會27日號召大罷工，影響機場、港口等運作，就連以色列駐外使領館也響，另有逾20名市長在耶路撒冷絕食；以色列各大學表示將先閉校靜候通知，醫院罷工只提供緊急服務。

內唐亞胡27日深夜宣布，延遲司法改革法案的表決至數周後的下輪國會會議，他強調自己「無意令國家分裂成碎片」，會「窮盡一切可能性」來尋求解決辦法，但譴責有「極端主義少數派準備分裂國家」。

以國總統赫佐格16日曾警告國家走向「內戰邊緣」，他日前再呼籲暫緩立法；經濟部長巴爾卡特也警告國家瀕臨「爆發內戰」，他和文化及體育部長、僑務及社會平等部長等三名利庫德集團部長皆認為內唐亞胡該停止立法。

內唐亞胡政府於1月4日公布司法改革計畫，旨在增強政府影響力、削弱最高法院和檢方權力，內容包括使政府對於能夠成為大法官等法官的人選，擁有決定權，增加政府在法官遴選委員會的代表權，還有使國會只需以簡單多數就能推翻法院裁決；只有政府或議會有權宣布總理不適任等。

內唐亞胡正面臨貪腐審判等相關指控，涉及詐騙、背信與收受賄賂等三宗案件。批評人士直指，相關做法就是為內唐亞胡「量身訂做」，好讓他能在個人的司法案件中「安全下庄」，將破壞以色列的制衡機制，使權力集中在特定政黨組成的執政聯盟手中。