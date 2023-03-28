被丟包海上 184名洛興雅難民「游」抵印尼 近半是婦幼

至少184名洛興雅難民27日在印尼亞齊登陸，他們先前遭船隻丟在近海，被迫游泳上岸。（美聯社）

印尼 官員說，包括許多婦女和兒童在內的至少184名洛興雅難民，27日在印尼最西部的省分亞齊（Aceh Province）登陸。他們先前遭到船隻丟在近海，被迫游泳 上岸。

中央社引述法新社報導，每年都有數以千計洛興雅人冒著生命危險進行漫長而昂貴的海上旅行，通常是乘坐劣質船隻，試圖到達馬來西亞或印尼。洛興雅人絕大多數是穆斯林，在緬甸 受到嚴重迫害。

東亞齊縣（East Aceh）佩魯拉克鎮（Peureulak）民眾27日早上發現這群人後向警方報案，官員說，這群人包括94名男子、70名婦女和20名兒童。

佩魯拉克鎮鎮長納斯里（Nasri）告訴法新社，「他們到達時，海灘上沒有船」，「有些難民看起來很虛弱，他們可能已經好幾天沒有吃東西了」。他說，至少有五人送醫治療，其他人被送往清真寺大院，以獲得臨時住宿、食物和醫療服務。

路透社報導，180多名洛興雅人27日在印尼亞齊省登陸，這是數以百計洛興雅人乘船逃離緬甸和孟加拉難民營絕望情況的最新一起。

聯合國難民署（United Nations Refugee Agency） 說，對於洛興雅人來說，2022年可能是近10年來在海上死亡人數最多的年分之一

當地警方發言人卡米爾（Kamil）在電話中證實，184名洛興雅人已經抵達東亞齊縣。目前還不清楚他們乘坐了多少艘船。