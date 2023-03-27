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為烏克蘭和平而唱 全球合唱團數千歌手同步發聲

中央社／馬德里26日綜合外電報導

來自世界各地合唱團的數千歌手今天同步發聲，為烏克蘭的和平而唱，而在一年前發起這項活動的西班牙首都馬德里，有近300歌手聚在一起。

在萬里無雲的藍空下，來自西班牙首都馬德里及周邊地區的46個合唱團，齊聚市區「雷納索菲亞王后國家藝術中心博物館」（Reina Sofia art museum ）外，在中午時分開始演唱，在歐洲和拉丁美洲各地也有數千人同步參加活動。

今年合唱團來自9個國家的81個地點，其中有來自烏克蘭的1000名歌手，他們與來自阿根廷、巴西、哥倫比亞、丹麥、德國、葡萄牙和委內瑞拉的歌手一起合唱。

這場在影音平台YouTube上現場直播的同步活動，由「和平合唱團」（Choirs for Peace）策劃，在去年俄羅斯全面入侵烏克蘭一個月後發起，首場活動吸引了2萬5000多名歌手。

聖地亞哥使徒教堂（Santiago Apostol church）去年發起了和平合唱團倡議。教堂合唱團指揮賈西亞（Mariano Garcia）說：「音樂能團結人心...因此合唱團是傳播和平訊息的完美工具。」

54歲的芮登杜 （Elena Redondo）去年看過活動後決定加入合唱團，這樣今年就可以參與活動。

她表示：「我們都忘了，不僅烏克蘭有戰爭，世界各地也有戰爭，但我們似乎都已經習慣了。所以像這樣的活動是一個重要的警鐘。」

她說：「音樂改變了很多事情，不僅在全球層面，也對個人造成影響，這確實改變了你看待事物的方式。我認為和其他聲音一起發聲是很重要的事。」

烏克蘭 博物館 賈西

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