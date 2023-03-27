法總理稱年金改革勢在必行 4月將見反對黨及工會對話

法國總理柏納。（路透）

法國總理柏納（Elisabeth Borne）26日表示，4月初將與法國反對黨領袖及工會代表舉行會晤，針對年金改革 進行和平談話。柏納還承諾，除非為了預算案，未來不會再援用法國憲法第49條第3款強行通過法案。

法國憲法第49條第3款又稱「責任承諾」，允許法國政府在不經過議會表決的情況下通過法案。柏納自去年5月上任法國總理以來，已11次動用法國憲法第49.3條。

柏納向法新社表示，她對談話抱持開放態度，並呼籲各方冷靜下來。柏納說，她接下來的首要任務有二，一是平撫國家動盪，二是為法國人民的困惑提供明確回應。柏納表示，她將於4月3日開始的那一周與在野黨及工會領袖見面，期望能開啟「平撫國家」的和平對話。

但柏納也強調，年金改革勢必執行，年金改革法案已獲法國憲法委員會判定沒有違憲。

法國工會號召的下一場全國反年改示威將在28日登場，抗議政府將退休年齡從62歲延後至64歲。

柏納透過法國憲法第49.3條強行通過年金改革法案，引發反對黨21日提出「不信任案」要求內閣重組，但投票最終以9票之差飲恨失敗。但同時，法案強行通過的消息也傳到街頭示威人士耳中，怒火頓時引爆，巴黎及其他城市街頭開始出現與警方的暴力衝突。法新社指出，這幾個月來的示威遊行 已成為法國總統馬克宏 連任以來最重大的國內危機。