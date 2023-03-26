岸田贈澤倫斯基「飯勺」有這個意義 俄媒轟挑釁

岸田贈澤倫斯基的是有岸田簽名的宮島名物「必勝飯勺」。(取材自推特)

日本 首相岸田文雄21日閃電訪問烏克蘭 ，並送給烏克蘭總統總統澤倫斯基 日本廣島名產「必勝飯勺」，遭日本在野黨人士批評不適當，俄國官媒也怒轟岸田送這種禮物，根本是在挑釁。不過，烏克蘭駐日大使克爾松斯基對「必勝飯勺」則表示歡迎。

岸田21日抵達烏克蘭首都基輔時，外界從隨行人員所抱紙箱推測「伴手禮是（日本國民零食）美味棒嗎？」不過，事實並非如此。

關係人士透露，紙箱中裝的物體其實不是好吃棒，而是廣島縣宮島製作的50公分大小飯勺，贈送給澤倫斯基的飯勺上還寫著「必勝」和岸田文雄的簽名。由於日文的舀飯（飯とる）與殲滅（召し取る）敵人同音，於是岸田選擇用這個禮物聲援澤倫斯基，希望他們能克敵制勝。岸田競選自民黨黨魁時，廣島縣聯合會也贈送過巨大飯勺給他。

日本產經新聞報導，烏克蘭駐日大使館24日在推特發文，引用岸田贈「必勝飯勺」給烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）報導，並用漢字寫上「必勝」兩字。

日本官房長官松野博一，日前在記者會上證實這個消息，透露岸田贈送「必勝飯勺」和「宮島御砂燒紙鶴造型燈」給烏克蘭，希望能激勵面臨俄羅斯侵略的澤倫斯基，傳達對和平的祈願。然而，這樣的禮物遭日本在野黨大肆批評，認為日本政府應該提倡和平，到許多人犧牲的戰場上，贈送寫有「必勝」的禮物並不恰當。

日本過去在日俄戰爭時，有士兵帶著飯勺作為祈願戰勝的吉祥物，因為飯勺用來「盛飯」，跟「擒敵」在日語發音為諧音。