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卡達助美斡旋 「盧安達飯店」原型英雄獲釋

編譯中心／綜合25日電
盧安達飯店電影海報。(取材自維基)
盧安達飯店電影海報。(取材自維基)

好萊塢電影「盧安達飯店」（Hotel Rwanda）英雄原型人物魯塞薩巴奇納（Paul Rusesabagina），獲盧安達總統卡加米下令減刑，已於當地時間24日深夜被護送到卡達駐盧安達大使官邸，即將返回美國。這是白宮與盧安達當局斡旋多時的結果，其中卡達政府發揮了關鍵作用。美國總統拜登表示，結果「令人滿意」。

盧安達政府發言人馬柯洛（Yolande Makolo）表示：「魯塞薩巴奇納和（同案被告）恩薩畢馬納（Callixte Nsabimana）已依據總統命令獲得減刑，這是因為考量對於他們的從輕發落請求。」

美國官員表示，魯塞薩巴奇納於24日午夜前被護送到卡達駐盧安達大使官邸，擁有比利時公民及美國永久居留身分的他將飛往卡達首都杜哈，接著再返美。

中央社引述法新社報導，在盧安達1994年大屠殺期間，魯塞薩巴奇納（Paul Rusesabagina）在首都基加利（Kigali）擔任一家飯店的經理，協助拯救了大約1200條人命。當時有大約80萬人遇害，以圖西族（Tutsis）為主，也包括溫和的胡圖族（Hutus）。

魯塞薩巴奇納1996年移居比利時，開計程車謀生；魯塞薩巴奇納後來成了對盧安達總統卡加米（Paul Kagame）的直言批評者，並成立了自己的政黨，他的事蹟被拍成了獲奧斯卡獎提名的2004年好萊塢電影「盧安達飯店」，由美國演員唐奇鐸（Don Cheadle）主演。

魯塞薩巴奇納2020年8月在杜拜遭逮，2021年9月經審訊被判25年徒刑。他的支持者指責，這是一場假審判，充滿了不法情事。家屬控訴，當局在魯身陷囹圄的939天對他施以酷刑，「我們很欣慰能聽到保羅（魯）獲釋的消息。全家人都希望能快點和他團聚。」

拜登也透過聲明表示：「保羅的家人熱切盼著迎接他回國，我同他們為今天的好消息感到歡欣。」

電影「盧安達飯店」主角的原型人物魯塞薩巴奇納據稱遭盧安達政府綁架、刑求，目前正在...
電影「盧安達飯店」主角的原型人物魯塞薩巴奇納據稱遭盧安達政府綁架、刑求，目前正在盧安達的獄中服刑。圖為他2021年2月26日在盧安達基加利出庭的照片。(路透)

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