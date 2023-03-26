馬克宏又惹民怨 疑戴8萬歐元名表遭譏「富人總統」

法國總統馬克宏22日上電視受訪時，疑似戴著一支疑似價值8萬歐元的手錶，引起爭議。(Getty Images)

法國近期推動年金改革，並繞過國會表決，強行通過相關計畫，在民怨沸騰之際，總統馬克宏 22日上電視受訪時，疑似戴著一支疑似價值8萬歐元（約8.6萬美元）的手表，也引起爭議，遭抨擊「富人總統」，與人民脫節。

馬克宏上電視受訪前一天，逾百萬名抗議民眾在法國各地示威，反對政府將退休年齡從62歲提高到64歲。

馬克宏22日接受當地媒體30分鐘採訪時，解釋有關養老金改革相關政策，當他把手放到桌上時，一度傳出撞擊聲，他隨即將手放到桌子底下繼續談話，後來鏡頭切換，左手腕上的手表就不見了，疑似在談話途中卸下手表。

不少人批評，馬克宏的奢侈腕表，顯示他與民眾生活脫節，聲稱該表價格高達8萬歐元，譏諷他為「富人總統」。

目前不確知馬克宏這款手表到底價值多少。但法國新聞電台（FranceInfo）提到，這款表出自法國品牌「柏萊士」（Bell & Ross），價格為2400歐元。

對此，愛麗舍宮解釋，他會摘下手表是因為這樣才方便繼續發表談話，不干擾當事人和觀眾。並稱馬克宏配戴的手表是由法國公司Bell & Ross製造的BR V1-92型號，並非高價名表，價格大概約在1660歐元至3300歐元之間，已經戴了一年多，「總統摘下手表不是為了隱藏，而是因為它重重敲在桌子上。社群媒體 流傳的影片開始前數秒鐘，聲響清晰可聞。」