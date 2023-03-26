我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「看完我的視頻後去洗手間」網路色情詐騙的慾望陷阱

OpenAI執行長奧特曼坦言：我也有點怕ChatGPT

馬克宏又惹民怨 疑戴8萬歐元名表遭譏「富人總統」

編譯中心／綜合25日電
法國總統馬克宏22日上電視受訪時，疑似戴著一支疑似價值8萬歐元的手錶，引起爭議。(Getty Images)
法國總統馬克宏22日上電視受訪時，疑似戴著一支疑似價值8萬歐元的手錶，引起爭議。(Getty Images)

法國近期推動年金改革，並繞過國會表決，強行通過相關計畫，在民怨沸騰之際，總統馬克宏22日上電視受訪時，疑似戴著一支疑似價值8萬歐元（約8.6萬美元）的手表，也引起爭議，遭抨擊「富人總統」，與人民脫節。

馬克宏上電視受訪前一天，逾百萬名抗議民眾在法國各地示威，反對政府將退休年齡從62歲提高到64歲。

馬克宏22日接受當地媒體30分鐘採訪時，解釋有關養老金改革相關政策，當他把手放到桌上時，一度傳出撞擊聲，他隨即將手放到桌子底下繼續談話，後來鏡頭切換，左手腕上的手表就不見了，疑似在談話途中卸下手表。

不少人批評，馬克宏的奢侈腕表，顯示他與民眾生活脫節，聲稱該表價格高達8萬歐元，譏諷他為「富人總統」。

目前不確知馬克宏這款手表到底價值多少。但法國新聞電台（FranceInfo）提到，這款表出自法國品牌「柏萊士」（Bell & Ross），價格為2400歐元。

對此，愛麗舍宮解釋，他會摘下手表是因為這樣才方便繼續發表談話，不干擾當事人和觀眾。並稱馬克宏配戴的手表是由法國公司Bell & Ross製造的BR V1-92型號，並非高價名表，價格大概約在1660歐元至3300歐元之間，已經戴了一年多，「總統摘下手表不是為了隱藏，而是因為它重重敲在桌子上。社群媒體流傳的影片開始前數秒鐘，聲響清晰可聞。」

馬克宏周圍一名消息人士告訴法國媒體，「從馬克宏的Instagram帳號和（攝影師）德拉莫索尼耶（Soazig de la Moissonniere）所拍的官方照片都可以看到這支表…他也在其他場合戴這支表，例如2022年卡達世界盃足球賽決賽，以及去年12月赴美國華府國是訪問期間」。

後來鏡頭切換，馬克宏左手腕上的手表已消失不見。(Getty Images)
後來鏡頭切換，馬克宏左手腕上的手表已消失不見。(Getty Images)

馬克宏 社群媒體 足球

上一則

最長戰役 烏：穩住了巴赫姆特戰局

下一則

卡達助美斡旋 「盧安達飯店」原型英雄獲釋

延伸閱讀

多位歐洲領導人相繼訪中 外媒：歐盟憂中俄走太近

多位歐洲領導人相繼訪中 外媒：歐盟憂中俄走太近
馬克宏4月4日訪問中國 歐盟委員會主席證實同行

馬克宏4月4日訪問中國 歐盟委員會主席證實同行
縱火、丟汽油彈…法反年改示威「愈來愈暴力」 英王延訪

縱火、丟汽油彈…法反年改示威「愈來愈暴力」 英王延訪
馬克宏上電視談年改戴8.6萬名表？遭譏「富人總統」

馬克宏上電視談年改戴8.6萬名表？遭譏「富人總統」

熱門新聞

大學教授凱利一家六年前因為一個直播視頻爆紅，他如今分享家人最新合照。(截取自BBC直播畫面、凱利推特)

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

2023-03-22 14:55
美國西南航空日前發生一架班機的機長在飛行途中發生醫療緊急狀況，所幸機上有乘客是護理師與幫忙照顧，還有一位休班的他航機師進入駕駛艙協助降落。資料照片。（美聯社）

起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光

2023-03-24 12:12
兩條蛇纏成一團，仔細一看竟是同類相食。(擷自推特@petnews2day)

2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面

2023-03-19 10:18
台灣移民楊秀偉（左）和巴基斯坦裔先生塞伊德（Musharaf Syed，右）向大統華超市集團創辦人李羅昌鈺（中）致意，感謝當年創業之初，大統華願意給一個機會建立客戶關係。（中央社）

創加拿大最大亞洲超市 她從家庭主婦變亞超女王

2023-03-19 13:05
美國總統拜登（左）與加拿大總理杜魯多24日在晚宴互動。（路透）

又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關

2023-03-25 08:37
聯合國20日發布「2023年全球幸福報告」，芬蘭連續六年蟬聯全球最幸福國家；圖為芬蘭首都赫爾辛基街景。（取材自Unsplash）

全球最幸福國家 芬蘭6連霸 這2國最不幸福

2023-03-21 02:27

超人氣

更多 >
亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉
鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲
又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關

又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關
馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光
紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴