北韓試驗水下「核攻擊無人潛艇」 可掀放射性海嘯

北韓官媒24日表示軍方本周稍早在領導人金正恩的指導下進行「無人核攻擊潛艇試驗和巡航飛彈演習」。（美聯社）

北韓 官媒24日表示，軍方本周稍早在領導人金正恩的指導下進行「無人核攻擊潛艇試驗和巡航飛彈演習」，設計目的是發動「放射性海嘯」，摧毀敵方海軍船艦和港口。

朝中社報導，朝鮮勞動黨中央軍事委員會於21日至23日指揮演習，部署並測試這種新型武器系統，意圖製造「超大規模」的毀滅性海浪，以此「提醒敵人注意實際核危機，並驗證自衛核力量的可靠性」。

朝中社指出，這種水下核攻擊無人艇可部署於任何海岸和港口，或由水面船艦拖曳進行操作。據悉，這艘「無人核攻擊潛艇」21日部署於咸鏡南道利原郡海岸，試驗開始後在東海水下約80至150公尺的深度沿著橢圓形和8字形航線巡航59小時又12分鐘，最終於23日抵達洪原郡附近海域的目標點，這個海域被設置為模擬敵方港口，並在水下引爆彈頭進行試驗。

此外，北韓軍方22日發射裝有「模擬核彈 頭的戰略巡航飛彈」，並準確擊中在東海設定的目標。

隨後北韓更抨擊美國和「南韓 傀儡政權」舉行「蓄意、持續和挑釁性的戰爭演習」，並批評這些演習「將朝鮮半島的軍事和政治局勢推向不可逆轉的危險地步」。