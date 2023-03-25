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縱火、丟汽油彈…法反年改示威「愈來愈暴力」 英王延訪

編譯羅方妤／綜合24日電
法國南部土魯斯一批示威者23日在燃燒雜物和催淚氣旁跑過。法國多個工會當天再度發動全國罷工和示威，以抗議政府上周繞過國會強推提高退休年齡的退休金改革法案。（Getty Images）
法國南部土魯斯一批示威者23日在燃燒雜物和催淚氣旁跑過。法國多個工會當天再度發動全國罷工和示威，以抗議政府上周繞過國會強推提高退休年齡的退休金改革法案。（Getty Images）

法國民眾反年改的示威轉趨暴力，導致原定26日訪問法國的英國國王查理三世，在與法國總統馬克宏通過電話後，雙方24日宣布延後行程。查理與卡蜜拉伉儷原定訪問巴黎和波爾多，兩處都遭嚴重破壞。

法國各地23日超過百萬人上街抗議退休金改革法案，首都巴黎抗議人數創新高，巴黎和其他數個地區抗議還爆發暴力衝突。這是第九度全國動員抗議，也是法案強制通過後首次，此時工會又呼籲28日再次全國動員。

大多數法國人反對馬克宏將退休年齡從62延至64歲。馬克宏稱這是維持年金體系的必要之舉，對於動用憲法在繞過國會通過年改法案態度堅定，進一步激怒民眾與示威者。

組織抗議的八大工會聲明表示：「儘管總統想開啟新局，但這些社會和工會動員…證實勞工和年輕人要求取消改革的決心」。

抗議者封鎖車站、巴黎戴高樂國際機場、煉油廠和港口，使交通大亂。巴黎發生警察與蒙面黑衣人衝突，蒙面黑衣人至少襲擊兩間速食餐廳、一間超市和一間銀行，反映暴力行為愈演愈烈，吸引上萬名和平抗議者注意力。

警方在抗議民眾投擲的汽油彈、物體和煙火下衝鋒陷陣，並用催淚瓦斯驅散暴民。催淚瓦斯的煙霧籠罩巴黎歌劇院廣場的一部分，抗議者在遊行結束時就聚集在此。法國內政部長達馬南表示，激進分子約有1500人。

法國保安警察警官23日示威期間身穿鎮暴裝備在西部的波爾多值勤，當時他們身後竄出濃...
法國保安警察警官23日示威期間身穿鎮暴裝備在西部的波爾多值勤，當時他們身後竄出濃濃黑煙。（Getty Images）

達馬南說，23日公共機關和商業活動「嚴重惡化」，「狀況比以往的示威嚴重很多」，「有人在找麻煩，通常是極左派，他們想殺死警察、推翻國家並最終占領這些機關」。

其他地區也發生暴力行為，特別是西部城市南特、雷恩和羅里昂，及西南部的波爾多。這些地方發生一座公共機關大樓遇襲、警察局庭院遭縱火且窗戶被打破，及波爾多市政廳被縱火。

參加抗議的48歲公車司機娜迪亞．貝爾霍姆批評馬克宏強行通過年改，並說：「共和國的總統不是國王，他應該多多聆聽人民的心聲」。

遭縱火的波爾多市政廳火光熊熊。（路透）
遭縱火的波爾多市政廳火光熊熊。（路透）
法國退休金改革重點 製表／羅方妤
法國退休金改革重點 製表／羅方妤

馬克宏 警察 退休金

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