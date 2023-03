起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光

CNN與NBC新聞報導報導,美國西南航空日前發生一架班機的機長在飛行途中發生醫療緊急狀況,所幸機上有乘客主動表明自己是護理師與幫忙照顧,還有一位未當班的他航機師進入駕駛艙,協助另一位值班機師駕機折返出發地。

西南航空表示,這起事件發生在22日從內華達州 拉斯維加斯飛往俄亥俄州 哥倫布市的6013號航班(WN6013)。該航班起飛後不久,其中一位機師就「需要就醫」。

根據「LiveATC」網站存檔的無線電通話內容,有人稱機長開始感到胃痛,接著約5分鐘後「暈了過去或變得喪失行為能力」。該人士稱,機長大概60秒後「回來了」,正在飛機的後半部接受照顧,「我需要立刻把他送上救護車」。

跟先生搭上該航班的拉斯維加斯居民麥格林奇(Diane McGlinchey)23日表示,機組員一開始啟動機上公開廣播系統詢問是否有醫護人員時,她並沒有注意到任何恐慌,一位自稱是護理師的前排乘客按下了服務鈴提供協助。雖然麥格林奇跟先生一直待在飛機後半部,沒注意到需要協助的人正是機師,但她說機組人員平靜地宣布了最新狀況,告知機上有醫療緊急狀況,將要返回拉斯維加斯。

根據報導,一位來自另一家航空公司的合格(credentialed)機師當時以乘客身分登機。西南航空發言人培利(Chris Perry)表示,這位機師進入了駕駛艙與協助無線電通訊,而該公司的機師則駕駛飛機,「我們非常感謝他們的支持與協助」。

航班追蹤網站「FlightAware」的數據顯示,WN6013在空中飛行了約1小時17分。西南航空指出,該班機平安折返拉斯維加斯,後備機組人員隨後登機、該航班也按照計畫繼續前往哥倫布。聯邦航空管理局(FAA)將調查此一事件。

