加拿大人口去年增105萬破紀錄 移民占95%

截至今年1月1日，加拿大人口在過去12個月增加了105萬110人。（美聯社）

加拿大 統計局22日表示，由於移民與臨時居民激增，去年加國人口成長創下歷史新高，統計局補充說，如果這種趨勢持續下去，加國人口將在26年內翻倍。此外，美國總統拜登 23日出訪加拿大，以處理美加跨境移民和美國綠能科技補助等問題。

中央社引述法新社報導，截至今年1月1日，加拿大人口在過去12個月增加了105萬110人，達到3956萬6248人，自1950年代戰後嬰兒潮以來，從未見過如此可觀的成長數目。

統計局表示，加拿大去年人口成長2.7%，領先其它七大工業國集團（G7）國家，躋身世界人口成長前20名。不過，由於加拿大政府尋求引進更多移民來填補勞動力缺口，幾乎所有的成長人口都來自國際移民，占95.9%。

總理杜魯多的自由派政府自2015年上任以來，對新移民張開雙臂。2022年，有43萬7180名移民到加拿大，人數創下新高；到了2025年，這個數字預計將增加至每年50萬人。

去年在加拿大獲得工作或求學許可的非永久居民，人數也飆升至60萬7782人。加拿大統計局表示，俄羅斯入侵烏克蘭後，加國對成千上萬逃離戰事的人表示歡迎，也是原因之一。

加拿大去年人口增加105萬創新高，成長人口幾乎都來自國際移民，占了95.9%。圖為溫哥華市中心。（路透）

稍早，移民部長佛瑞塞宣布，協助暫時安頓烏克蘭人的計畫將延長實施一年，這項計畫原定下周到期。加拿大政府還讓面臨局勢不穩的阿富汗人，以及受近期震災影響的土耳其與敘利亞人更容易入境加拿大。

雖然加拿大人對移民普遍持有正面看法，但根據加拿大統計局數據，最近的移民潮將在住房、基礎設施、交通運輸及服務領域帶來挑戰。

另一方面，拜登總統23日抵達加拿大首都渥太華後，並將於24日赴加拿大國會演說並與總理杜魯多會談。

拜登的「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）造成美加間關係緊張。一般預期，拜登這次訪加若有進展，也僅是溫和進展。「降低通膨法案」是一項大規模計畫以補助並促進美國電動車和其他潔淨能源產品發展。

另一個擴大的癥結點，是非法移民 穿越美國紐約州邊界的「羅克森路」（Roxham Road）進入加拿大。加拿大促美國嚴格執行「安全第三國協議」（STCA），意即強迫尋求庇護者在進入的第一個安全國家提出難民申請；這種情况下將會是美國。

此外，美國政府一直施壓加拿大提高國防支出。美國白宮國安會發言人柯比說，拜登與杜魯多將討論如何「透過北約與北美航太防衛司令部（NORAD）加強防禦」。