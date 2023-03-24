我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龍捲風重災戶…洛杉磯華商居家辦公 倉庫屋頂一半飛了

記者直播丹佛高中槍案 「兒子現身報平安」她立刻相擁

加拿大人口去年增105萬破紀錄 移民占95%

編譯中心／綜合23日電
截至今年1月1日，加拿大人口在過去12個月增加了105萬110人。（美聯社）
截至今年1月1日，加拿大人口在過去12個月增加了105萬110人。（美聯社）

加拿大統計局22日表示，由於移民與臨時居民激增，去年加國人口成長創下歷史新高，統計局補充說，如果這種趨勢持續下去，加國人口將在26年內翻倍。此外，美國總統拜登23日出訪加拿大，以處理美加跨境移民和美國綠能科技補助等問題。

中央社引述法新社報導，截至今年1月1日，加拿大人口在過去12個月增加了105萬110人，達到3956萬6248人，自1950年代戰後嬰兒潮以來，從未見過如此可觀的成長數目。

統計局表示，加拿大去年人口成長2.7%，領先其它七大工業國集團（G7）國家，躋身世界人口成長前20名。不過，由於加拿大政府尋求引進更多移民來填補勞動力缺口，幾乎所有的成長人口都來自國際移民，占95.9%。

總理杜魯多的自由派政府自2015年上任以來，對新移民張開雙臂。2022年，有43萬7180名移民到加拿大，人數創下新高；到了2025年，這個數字預計將增加至每年50萬人。

去年在加拿大獲得工作或求學許可的非永久居民，人數也飆升至60萬7782人。加拿大統計局表示，俄羅斯入侵烏克蘭後，加國對成千上萬逃離戰事的人表示歡迎，也是原因之一。

加拿大去年人口增加105萬創新高，成長人口幾乎都來自國際移民，占了95.9%。圖...
加拿大去年人口增加105萬創新高，成長人口幾乎都來自國際移民，占了95.9%。圖為溫哥華市中心。（路透）

稍早，移民部長佛瑞塞宣布，協助暫時安頓烏克蘭人的計畫將延長實施一年，這項計畫原定下周到期。加拿大政府還讓面臨局勢不穩的阿富汗人，以及受近期震災影響的土耳其與敘利亞人更容易入境加拿大。

雖然加拿大人對移民普遍持有正面看法，但根據加拿大統計局數據，最近的移民潮將在住房、基礎設施、交通運輸及服務領域帶來挑戰。

另一方面，拜登總統23日抵達加拿大首都渥太華後，並將於24日赴加拿大國會演說並與總理杜魯多會談。

拜登的「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）造成美加間關係緊張。一般預期，拜登這次訪加若有進展，也僅是溫和進展。「降低通膨法案」是一項大規模計畫以補助並促進美國電動車和其他潔淨能源產品發展。

另一個擴大的癥結點，是非法移民穿越美國紐約州邊界的「羅克森路」（Roxham Road）進入加拿大。加拿大促美國嚴格執行「安全第三國協議」（STCA），意即強迫尋求庇護者在進入的第一個安全國家提出難民申請；這種情况下將會是美國。

此外，美國政府一直施壓加拿大提高國防支出。美國白宮國安會發言人柯比說，拜登與杜魯多將討論如何「透過北約與北美航太防衛司令部（NORAD）加強防禦」。

加拿大 非法移民 拜登

上一則

「俄軍筋疲力竭」烏軍將逆襲巴赫姆特

延伸閱讀

民主黨眾議員鮑曼：禁TikTok歇斯底里 源於仇外心態

民主黨眾議員鮑曼：禁TikTok歇斯底里 源於仇外心態
美加達協議 可拒絕由對方入境的無證移民

美加達協議 可拒絕由對方入境的無證移民
華爾街日報：中國奔走當大國 欲凸顯美中有別

華爾街日報：中國奔走當大國 欲凸顯美中有別
中美文化交流回暖訊號？三年來中國博物館首度赴美展覽

中美文化交流回暖訊號？三年來中國博物館首度赴美展覽

熱門新聞

卡蜜拉（右）被傳因加冕大典的規畫和查理有不少衝突。（路透資料照片）

卡蜜拉不演了？加冕大典和查理唱反調 不爽哈利梅根

2023-03-17 10:58
大學教授凱利一家六年前因為一個直播視頻爆紅，他如今分享家人最新合照。(截取自BBC直播畫面、凱利推特)

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

2023-03-22 14:55
根據Skytrax全球最佳機場排名，新加坡樟宜機場重回榜首。(Getty Images)

快看世界／全球最佳機場排名 這國打敗二連冠卡達

2023-03-16 12:19
兩條蛇纏成一團，仔細一看竟是同類相食。(擷自推特@petnews2day)

2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面

2023-03-19 10:18
台灣移民楊秀偉（左）和巴基斯坦裔先生塞伊德（Musharaf Syed，右）向大統華超市集團創辦人李羅昌鈺（中）致意，感謝當年創業之初，大統華願意給一個機會建立客戶關係。（中央社）

創加拿大最大亞洲超市 她從家庭主婦變亞超女王

2023-03-19 13:05
聯合國20日發布「2023年全球幸福報告」，芬蘭連續六年蟬聯全球最幸福國家；圖為芬蘭首都赫爾辛基街景。（取材自Unsplash）

全球最幸福國家 芬蘭6連霸 這2國最不幸福

2023-03-21 02:27

超人氣

更多 >
日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物

日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物
研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大

研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大
搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低

搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低
紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨
72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款

72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款