我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龍捲風重災戶…洛杉磯華商居家辦公 倉庫屋頂一半飛了

記者直播丹佛高中槍案 「兒子現身報平安」她立刻相擁

馬來西亞廢除強制死刑 替代刑罰至少關30年

編譯中心／綜合23日電
馬來西亞內閣已同意廢除強制死刑及無期徒刑，替代刑罰是監禁至少30年及最長40年，以及至少12下鞭刑。圖為國際特赦組織2019年提出理由要求大馬政府廢除死刑。（Getty Images）
馬來西亞內閣已同意廢除強制死刑及無期徒刑，替代刑罰是監禁至少30年及最長40年，以及至少12下鞭刑。圖為國際特赦組織2019年提出理由要求大馬政府廢除死刑。（Getty Images）

馬來西亞首相署官員今天表示，內閣已同意廢除強制死刑及無期徒刑，替代刑罰是監禁至少30年及最長40年，以及至少12下鞭刑；法案下周將提交國會。

綜合聯合早報、星洲網等星、馬媒體報導，馬來西亞負責法律及體制改革事務的首相署部長阿莎麗娜（Azalina Othman Said）今天在國會表示，上周內閣會議同意廢除強制死刑及無期徒刑，無期徒刑不再是死刑的替代刑罰。

阿莎麗娜指出，新的替代刑罰是監禁至少30年及最長40年，以及鞭刑至少12下。

她說，馬國政府將於27日向國會提交2023年廢除強制死刑法案及重新檢討死刑、無期徒刑法案，允許聯邦法院重新檢討已判處死刑或無期徒刑的案件。

阿莎麗娜表示，強制死刑或無期徒刑的替代刑罰可溯及既往，新法案預計將影響先前已在法庭完成上訴程序而在等待行刑的957名死刑犯及正在服刑的無期徒刑犯。

不過，她也強調，新政策是更改刑罰而非完全廢除死刑，並賦予法官判決時有更大的裁量權。

外電先前報導，儘管馬來西亞自2018年起暫停執行死刑，但目前仍有多項罪行屬於強制死刑，包括謀殺、販運毒品等。

對於馬來西亞政府同意廢除強制死刑，人權團體認為這是正確方向，呼籲大馬政府更進一步，朝全面廢除死刑前進。

毒品

上一則

英相投資狂賺586萬 遠超過當官薪水

下一則

北韓缺糧 金主愛卻穿豪奢名牌外套…疑諜報員走私購入

延伸閱讀

英政府公務機禁用TikTok後 國會基於安全也跟進

英政府公務機禁用TikTok後 國會基於安全也跟進
黑白集／刪除懲戒權 台灣不會更文明

黑白集／刪除懲戒權 台灣不會更文明
阿肯色州跨性別者 禁用性平廁所

阿肯色州跨性別者 禁用性平廁所
法拉盛車禍重傷康復 馬華男獲助返鄉

法拉盛車禍重傷康復 馬華男獲助返鄉

熱門新聞

卡蜜拉（右）被傳因加冕大典的規畫和查理有不少衝突。（路透資料照片）

卡蜜拉不演了？加冕大典和查理唱反調 不爽哈利梅根

2023-03-17 10:58
大學教授凱利一家六年前因為一個直播視頻爆紅，他如今分享家人最新合照。(截取自BBC直播畫面、凱利推特)

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

2023-03-22 14:55
根據Skytrax全球最佳機場排名，新加坡樟宜機場重回榜首。(Getty Images)

快看世界／全球最佳機場排名 這國打敗二連冠卡達

2023-03-16 12:19
兩條蛇纏成一團，仔細一看竟是同類相食。(擷自推特@petnews2day)

2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面

2023-03-19 10:18
台灣移民楊秀偉（左）和巴基斯坦裔先生塞伊德（Musharaf Syed，右）向大統華超市集團創辦人李羅昌鈺（中）致意，感謝當年創業之初，大統華願意給一個機會建立客戶關係。（中央社）

創加拿大最大亞洲超市 她從家庭主婦變亞超女王

2023-03-19 13:05
聯合國20日發布「2023年全球幸福報告」，芬蘭連續六年蟬聯全球最幸福國家；圖為芬蘭首都赫爾辛基街景。（取材自Unsplash）

全球最幸福國家 芬蘭6連霸 這2國最不幸福

2023-03-21 02:27

超人氣

更多 >
日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物

日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物
研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大

研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大
搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低

搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低
紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨
72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款

72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款