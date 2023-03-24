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英相投資狂賺586萬 遠超過當官薪水

編譯中心／綜合22日電
英國首相蘇納克（左）娶了印度億萬富豪的女兒阿克莎塔．墨提。（歐新社）
英國首相蘇納克（左）娶了印度億萬富豪的女兒阿克莎塔．墨提。（歐新社）

英國首相蘇納克在過去三年間，共繳納超過100萬英鎊（約120萬美元）的稅款；光是來自股票和資本利得的收入476萬6962英鎊（約586萬4650美元），就輕鬆超越他當官的薪水。

彭博資訊報導，蘇納克22日公布2019到2022年的報稅資料，他在這段期間繳納的稅款為105萬3060英鎊，這三年的投資收入近60萬英鎊，資本利得收入更高達380萬英鎊；超過擔任國會議員和首相的所得41萬1000英鎊。

蘇納克去年11月承諾，將於一年內公布報稅資料，成為2016年前英相卡麥隆公開相關資訊以來，第一位這麼做的英國首相。

首相府數月前已承諾公開相關數據，但蘇納克的報稅表最終在英國前首相強森就「派對門」事件出席國會聽證會以及英國與歐盟達成「溫莎框架」（Windsor Framework）新協議同日公布，這被視為首相府希望避免媒體高度聚焦此事。

外界對蘇納克的財富格外關注，因為他娶了印度億萬富豪的女兒，也是第一位比英國王室還富有的首相。

蘇納克一家的財富，遠高於報稅資料所公開的資訊。根據彭博億萬富豪指數，蘇納克的妻子阿克莎塔．墨提（Akshata Murty）的身價逾6億美元，主要來自印度軟體巨頭Infosys的持股，這家公司由她父親所創立。

英國 報稅 印度

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