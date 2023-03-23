烏干達國會通過反同性戀新法 最重可判死

烏干達國會21日通過嚴厲反同性戀法案，最高可判死刑。（路透）

烏干達國會21日以387票同意、2票反對，通過全面的反同性戀 法案，將對同性戀關係祭出嚴厲的新懲罰。在保守的東非國家烏干達，同性戀已經是非法的。

綜合外媒報導，新法上路後，只要在烏干達參與、推廣、出資與同性戀相關活動，將面臨最高死刑、無期徒刑，或是高額罰款。

烏干達國會關於該法案的討論，充斥了恐同言論，國會議員把兒童性虐待與成年人之間自願的同性行為，混為一談。最近幾個月，指責國際勢力宣揚同性戀的陰謀論，在烏干達的社群媒體 上發酵。

投下反對票的國會議員奧多伊-奧伊洛沃(Fox Odoi-Oywelowo)表示，根據立法的最終版本，同性戀者將面臨終身監禁，甚至死刑。他隸屬於總統穆塞維尼(Yoweri Museveni)領導的「全國抵抗運動黨」（NRM），這個法案將送交穆塞維尼。

這項法案在烏干達得到了廣泛的公眾支持；在穆塞維尼日益專制的統治下，公民社會空間受到侵蝕，對法案的反應也顯得溫和。然而穆塞維尼一直表示，不認為這個問題是優先事項，希望與西方捐助者和投資者保持良好關係。

穆塞維尼上周曾告訴國會，「同性戀者違背正常。為什麼？是天生的還是後天的？我們需要回答這些問題」，「我們對此需要有醫學 意見，我們將徹底討論」。分析人士和外國外交官將此解釋為拖延戰術。

穆塞維尼更公開揚言，烏干達絕不會擁抱接納同性戀者，也要求西方國家停止、將他們的價值觀強加在其他地區，「同性戀者就是偏差，一點都不自然！我們需要使用解答、我們需要用醫療手段處理這個偏差。」