南韓刺激生育 提議「30歲前生3孩可免當兵」惹議

南韓目前擬定的最新對策中，有計畫若男性在30歲前生下3個以上的孩子，就可不用當兵。（路透）

南韓 社會晚婚和不婚現象逐漸增多，生育率不斷下降，去年總生育率僅0.78創新低。近日有政府消息人士透露，計畫推出提高生育率新對策，若男性在30歲前生下3個以上孩子，就可以不用當兵。

綜合媒體報導，政府目前擬定3項提高生育率計畫。包括每個小孩單月可領取100萬韓元（約766美元）津貼補助，能領到18歲，估計每個小孩到成年可領到超過2億韓元（約15.3萬美元）；30歲前生下3個以上的孩子，男性就可免服兵役；擬推出「男性育嬰假」，夫妻兩人合計有480天育嬰假，男性至少要請到90天。

有官員指出，目前計畫僅在討論階段，是否通過尚須進一步審查。不過消息已引起網路熱議，尤其「30歲前生3個以上免兵役」爭議性相當高。有網友擔憂：「這會讓很多人故意不避孕」、「會出現很多高中生爸媽。」也有網友批評：「把女人當作生育機器」。

此外，據南韓統計廳國家統計門戶網站（KOSIS）20日的統計數據，在2022年結婚的南韓女性中，40-44歲的人數（1萬949人）多於20-24歲的人數（1萬113人）。

韓聯社報導，南韓已經連續兩年出現「大齡新娘」現象。與25年前的數據相比，2022年20歲出頭結婚的女性數量，較1997年的13萬6918人大減93%；40歲出頭結婚的女性數量較1997年的7322人增幅50%。

韓聯社分析兩大原因稱，一是20多歲女性人口逐漸減少，相比1997年的204.7萬人減少至2022年的144.9萬人，減幅達到29.2%。同時，40至44歲女性人口則從168.2萬人增至195.6萬人，增幅為16.3%。二是人們的婚姻觀出現明顯變化，越來越多的人認為不一定非要結婚。

韓聯社分析，眼下越來越多南韓年輕人受經濟困難或社會風俗變化影響，選擇晚婚或不婚。