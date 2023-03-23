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馬克宏為年改辯護「選擇整體利益」 計畫年底前實施

編譯中心／綜合22日電
法國總統馬克宏希望年改法案於年底前開始實施，他強調尊重和平抗議的權利；圖為反年改抗議者22日在巴黎遊行。 （美聯社）
法國總統馬克宏希望年改法案於年底前開始實施，他強調尊重和平抗議的權利；圖為反年改抗議者22日在巴黎遊行。 （美聯社）

法國總統馬克宏面對各地抗議活動與國會發動二次不信任投票，22日轉守為攻，在總統府接受電視訪問，為強行通過提高退休年齡辯護。他表示，希望年改法案於年底前開始實施。他還說，儘管年改在全國引發抗議浪潮，但勢在必行，即使因此不得人心，他也願接受。

綜合媒體報導，馬克宏22日午間登上兩家主要電視頻道的訪談節目，就不斷升級的年改爭議發表講話。路透報導，馬克宏在專訪中說：「你們以為我很開心能推動這項改革嗎？一點也不。然而，沒有方法可以平衡收支，所以這項改革勢在必行。」他說，「這個改革不是奢侈，不是樂趣，而是必要」。

法國總統馬克宏22日午間登上電視頻道的訪談節目，就不斷升級的年改爭議發表講話。（...
法國總統馬克宏22日午間登上電視頻道的訪談節目，就不斷升級的年改爭議發表講話。（Getty Images）

馬克宏也承認，大多數的法國人反對退休金改革。「但在民意調查和國家的整體利益之間，我選擇了整體利益，如果這意味著以後不受歡迎，我會忍受」。

他表示，希望在今年年底引進提高退休年齡。儘管此舉不得人心，自己有責任不能放任這個問題。他指出，當自己開始工作時，法國有1000萬名退休人員，現在則有1700萬名，「我們等得愈久，（赤字）將惡化得更多」。

馬克宏並指出，「極端暴力」令人無法接受，但是他尊重和平抗議的權利。

馬克宏發表上述談話之前，法國各地正進行連日罷工抗議，不滿政府動用憲法第49.3條，在未經國民議會表決下強行通過退休金改革法案。

抗議民眾今天封鎖了法國南部城市尼斯（Nice）和土魯斯（Toulouse）的火車站。多個工會宣布，23日將再度發動第九輪罷工與全國性示威。

另一方面，巴黎清潔隊在罷工長達16天後，垃圾車終於出現在街頭，收拾超過1萬噸的垃圾。

政府日前以公眾健康為由，對部分清潔隊實施強制復職。當局派出數百名清潔人員和200多台垃圾車。

巴黎清潔人員說，「滿街都是垃圾我們正在盡最大力量，因為街道滿滿全是垃圾。」巴黎街道十多天來垃圾堆積如山，臭氣沖天，望向著名景點凱旋門，映入眼簾的也是成堆的垃圾。

退休金 馬克宏 罷工

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