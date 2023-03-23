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貨櫃申報花生 越南海關一查…破紀錄7噸走私象牙

編譯中心／綜合22日電

越南海防市（Hai Phong）近日查獲一批來自非洲的走私象牙，調查指出，這批象牙總重至少有7噸，刷新海防市先前查獲的走私象牙重量紀錄。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，海防市相關單位20日通報發現這批象牙，它們被分裝在3個可疑的貨櫃中，發貨地點來自非洲。

報導指出，這批貨櫃從安哥拉（Angola）出貨，之後轉運至新加坡，最後抵達越南海防市南海廷武（Nam Hai Dinh Vu）港。

越通社（VNA）報導，海防市海關最初對6個貨櫃進行分析，發現其中3個申報為花生的貨櫃相當可疑。海關人員表示，這些貨櫃使用不常見的語言來描述貨物名稱，收貨人資訊不明確等，這是逃避海關檢查的新手段。

報導指出，光一個貨櫃就裝了超過7噸重的象牙，有關單位表示，這批走私貨物總重量可能達數十噸。海防市海關說，這批象牙刷新了海防市過去所查獲的走私象牙重量紀錄。

海防市海關3月初也兩度查獲總計達610公斤的走私象牙。

越南1992年開始取締象牙貿易，然而保育團體表示，越南仍是象牙產品的最大交易市場之一，當地民眾常把象牙拿來當作裝飾或入藥。

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