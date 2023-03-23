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穆斯林齋戒月 拜登聲援中國維吾爾人

編譯中心／綜合22日電
多個中東國家表示，今年的穆斯林齋戒月從23日開始；圖為示意圖。（Getty Images）
多個中東國家表示，今年的穆斯林齋戒月從23日開始；圖為示意圖。（Getty Images）

在世界各地的穆斯林迎接齋戒月(Ramadan)之際，美國總統拜登(Joe Biden)22日在一項聲明中，聲援處境艱難的中國維吾爾(Uyghur)少數民族。

央廣引述法新社報導，齋戒月是全球穆斯林最神聖、重要的日子，根據美聯社報導，沙烏地阿拉伯和其他數個中東國家的政府表示，今年的齋戒月從23日開始。

拜登發表聲明說，美國與夥伴們一同聲援持續面臨壓迫的穆斯林，包括中華人民共和國的維吾爾人、緬甸的洛興雅人(Rohingya)、以及世界各地面臨迫害的其他穆斯林社群

拜登表示，在這個神聖的反省時刻，美國也重申對飽受苦難與破壞的穆斯林社群的支持。他指的是在土耳其與敘利亞的地震災民、以及巴基斯坦的水患受難者。

聲明中說，「特別是在今天，我們要牢記以和平且公開的方式，去實踐、祈禱和宣揚我們所信仰的普世人權」。

拜登在聲明中強調維吾爾人，正值華府與北京關係緊張之際。美國政府表示，維吾爾人正遭受中共當局的種族滅絕。根據人權團體，維吾爾人在強迫勞改營中遭到大規模監禁，並被禁止表達他們的文化。

北京表示，維吾爾少數民族並未受到打壓，在新疆地區的任何安全措施都是對恐怖主義威脅的回應。

維吾爾 拜登 社群

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