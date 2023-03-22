我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂風暴雨又來襲 金山灣區大停電 大樹砸麵包車司機亡

風暴挾帶大雪 南加山區居民坐困家中「鬼天氣不知啥時結束」

氣候定時炸彈正響 聯國：阻災難性暖化剩不到10年

編譯中心／綜合21日電

科學家在最新評估中表示，應對氣候變遷的時間已經不多了，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）21日敦促富裕國家加速削減溫室氣體排放量，並且警告「氣候定時炸彈正在滴答作響」。

紐約時報指出，一份最新聯合國報告顯示，地球很可能在未來10年內跨過全球暖化的關鍵臨界點，各國需馬上徹底擺脫化石燃料以防情況無法挽回。

路透報導，古特雷斯說：「過去半世紀的氣溫上升速度為2000年來最快。二氧化碳濃度達到至少200萬年來的最高水準。氣候定時炸彈正在滴答作響。」

古特雷斯在錄音談話中，將聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）的第6次「綜合報告」描述為「人類生存指南」，並呼籲已開發國家承諾在2040年前後達成淨零排放。

這份綜合報告總結了2021年至2022年間發表的3項專家評估結果，內容有關氣候變遷的物理科學、影響與減緩，目的在於為考慮採取進一步行動來削減排放量的決策者提供明確訊息。

美國氣候特使凱瑞（John Kerry）說：「我們擁有擊退和減緩氣候危機最嚴重影響風險的工具，但我們必須把握時機，立即採取行動。」

這份報告也將作為各國在今年評估全球對抗氣候變遷進展的指南，根據2015年簽署的巴黎氣候協定，各國應在2025年前更新對氣候變遷貢獻的承諾。

根據IPCC，若要將全球平均氣溫升幅控制在比工業革命前高出攝氏1.5度內，就必須在2030年前達到溫室氣體排放減半。

全球均溫已較1850-1900年水準高出攝氏1.1度，引發了更多極端天氣事件。

IPCC還說，若要實現必要的減排，就必須加速綠色能源過渡並改變農業和飲食習慣。

IPCC也警告，出現更多極端天氣、海平面迅速上升、北極冰層融化以及災難性事件和不可逆轉的「臨界點」可能性越來越大。他們還說，氣候變遷已讓全球近半人口的福祉受到影響。

氣候變遷 聯合國 紐約時報

上一則

瑞典環保少女獲榮譽博士 過往用餐照「不環保」

下一則

厭女、種族歧視、恐同… 倫敦警察廳連爆醜聞

延伸閱讀

中俄簽署聯合聲明 強調俄烏應儘快和談反對單邊制裁

中俄簽署聯合聲明 強調俄烏應儘快和談反對單邊制裁
世界幸福報告 香港排82比去年跌一名

世界幸福報告 香港排82比去年跌一名
聯合國婦女論壇2023 佛光山倡導眾生平等理念

聯合國婦女論壇2023 佛光山倡導眾生平等理念
聯合國婦女論壇2023佛光山倡導眾生平等理念

聯合國婦女論壇2023佛光山倡導眾生平等理念

熱門新聞

卡蜜拉（右）被傳因加冕大典的規畫和查理有不少衝突。（路透資料照片）

卡蜜拉不演了？加冕大典和查理唱反調 不爽哈利梅根

2023-03-17 10:58
根據Skytrax全球最佳機場排名，新加坡樟宜機場重回榜首。(Getty Images)

快看世界／全球最佳機場排名 這國打敗二連冠卡達

2023-03-16 12:19
兩條蛇纏成一團，仔細一看竟是同類相食。(擷自推特@petnews2day)

2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面

2023-03-19 10:18
一名日本網友分享東京某間麥當勞的新椅子，引起網友熱烈討論。圖／取自推特用戶@P9rAw

東京麥當勞新座椅曝光 網批：商家用意「太噁心」

2023-03-15 14:24
台灣移民楊秀偉（左）和巴基斯坦裔先生塞伊德（Musharaf Syed，右）向大統華超市集團創辦人李羅昌鈺（中）致意，感謝當年創業之初，大統華願意給一個機會建立客戶關係。（中央社）

創加拿大最大亞洲超市 她從家庭主婦變亞超女王

2023-03-19 13:05
宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）（左） 。(路透)

台友邦宏都拉斯 總統：已指示外長和中國建交

2023-03-14 20:12

超人氣

更多 >
這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃

這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃
CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延

CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延
離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安
爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄

爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄
提交報稅表前避免犯這些錯 減低被IRS審計的機率

提交報稅表前避免犯這些錯 減低被IRS審計的機率